Общество 24 августа 2025 01:02

Ева Власова на «Новой волне» призналась, что любит Казань и татарскую кухню

На третьем дне международного конкурса «Новая волна» в Казани певица Ева Власова поделилась впечатлениями о новом месте проведения фестиваля и призналась в любви к национальной кухне.

«Мне кажется, это классная идея — дать "Новой волне" новое дыхание и провести её в Казани. Это прекрасное место, чтобы конкурс начал здесь свой творческий путь и оставил свой след в истории города», – сказала Власова.

Певица, неоднократно выступавшая в столице Татарстана с концертами, особо отметила гастрономические особенности региона.

«Я очень люблю Казань — особенно приехать сюда и вкусно поесть национальные блюда! Хотя сегодня перед выступлением на "Новой волне" я не позволила себе попробовать вкусняшки — нужно держать себя в руках, ведь предстоит петь и общаться», – отметила певица.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.

