Ева и Матвей: в Нижнекамске назвали самые популярные имена малышей в 2023 году

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В Нижнекамске самыми популярными именами для девочек стали Амелия, Амина, Ева. Для мальчиков чаще всего выбирали имена Амир, Эмир, Мирон, Матвеей, рассказали в Управлении ЗАГС.

С начала года в Нижнекамске родились 2 184 малыша. Двойни появились в 13 семьях, а вот тройнями этот год пока не обрадовал.

Чаще всего в этом году дети рождались у родителей в возрасте от 30 до 34 лет, второе место занимают мамы и папы 25-29 лет, третье место в этом рейтинге у женщин принадлежит мамам в возрасте 18-24 лет, у мужчин его заняли папы от 35 до 39 лет.

Решились на рождение ребенка после 40 лет 69 женщин, самой взрослой их них исполнилось 47 лет. Самыми возрастными папами стали три мужчины 63 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Добрыня, Назлы и Луна оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани.