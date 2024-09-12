European Central Bank понизил ключевую ставку

European Central Bank (ЕСB) понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

«Ставка депозитного кредита будет снижена до 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредиту будут снижены до 3,65% и 3,9% соответственно», - говорится в сообщении.

Причем данные ставки начнут действовать с 18 сентября 2024 года.

К такому решению директора пришли, опираясь на обновленный прогноз по инфляции.

«Сейчас уместно сделать еще один шаг к смягчению степени ограничения денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.