European Aquatics: «В ближайшие годы намерены вернуть в Россию крупные турниры»

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По приглашению председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрия Мазепина в Россию прибыл глава European Aquatics Антонио Силва.



В частности, он заявил, что намерен в скором времени вернуть международные турниры в Россию:

– Возможно ли, что в обозримом будущем, например, в ближайшие пять лет, Россия примет чемпионат Европы по плаванию?

– Конечно. Мы в European Aquatics прекрасно понимаем, насколько важную роль российские водные виды спорта играют на европейском и мировом уровнях. Мы полностью привержены идее участия российских спортсменов в наших соревнованиях в соответствии с решением World Aquatics от 30 апреля. Кроме того, в ближайшие годы намерены вернуть в Россию крупные международные соревнования не только на взрослом, но и на юниорском уровне. У нас состоялись очень продуктивные переговоры с руководством ФВСР. По итогам этих обсуждений считаем, что сейчас подходящее время для такого шага. Мы вновь предложим провести соревнования в России, — сказал Силва «Матч ТВ».



Добавим, международные соревнования не проводятся в нашей стране с 2022 года.