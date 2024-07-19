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Экономика 19 июля 2024 16:47

Euroclear в июле переведет 1,55 млрд евро доходов от активов РФ в фонд Украины

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Уже в этом месяцев в фонд Евросоюза для Украины направят первый транш доходов от заблокированных российских активов. Об этом со ссылкой на депозитарий Euroclear сообщает ТАСС.

По данным компании, за первые шесть месяцев 2024 года она выручила более 3 млрд евро от реинвестирования активов РФ. В общей же сложности на бельгийской площадке заблокировано свыше 200 млрд евро таких средств.

#замороженные российские активы #Украина #евросоюз
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