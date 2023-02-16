EUobserver: ЕС хочет запретить экспортировать в Россию биде и унитазы

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций может запретить экспортировать в Россию биде, чаши унитазов, смывные бачки и другую сантехнику. Об этом пишет портал EUobserver.

Авторы статьи сообщают, что послы Евросоюза в среду, 15 февраля, внимательно изучили перечень товаров, подпадающие под запрет экспорта, – всего документ состоит из 146 страниц.

«Другая часть нового пакета санкций предназначена для того, чтобы ударить по промышленному потенциалу России. В разнообразный список входят „биде, унитазы, смывные бачки и аналогичная сантехника“, а также светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, машины для сортировки почтовых писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и даже перья для ручек», — пишет портал.

Авторы при этом сетуют на то, что алмазная и ядерная промышленность России под ограничения не подпадут.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 10-й пакет санкций подразумевает торговые ограничения на сумму 11 млрд евро, в него будут включены, в частности, запрет на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд. Ранее стало известно, что послам ЕС не удалось согласовать новый пакет из-за попытки ввести ограничения на каучук из РФ.