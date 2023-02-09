Звук должен быть живым: «Татнефть» возвращает жизнь старинным музыкальным инструментам

Вопросы изучения, сохранения и популяризации музыкальных инструментов народов мира обсудили на круглом столе в общественном центре «Алмет», который организовала компания «Татнефть». В обсуждении приняли участие руководители Казанской государственной консерватории, директора музыкальных колледжей, детских музыкальных школ республики.

Баиты и мунаджаты в ротации мировых радио

Как сообщает газета «Нефтяные вести», мероприятие началось с экскурсии по выставке музыкальных инструментов народов мира, которая проходит в центре «Алмет». Рассказ гида о магии звучания старинных экспонатов настроил участников заседания на творческий лад.

В приветственном слове директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин отметил необходимость возрождения и важность системного подхода в деле популяризации старинной музыкальной культуры народов Поволжья. Он рассказал об особенностях этномузыкальных проектов, инициированных нефтяной компанией.

Коллектив «Кадим Алмет», организованный при выставке музыкальных инструментов народов мира, составил уникальную концертную программу. Она полностью основана на баитах и мунаджатах – музыкальных произведениях периода позднего Средневековья. Дебютный альбом стал победителем этнической профессиональной премии Russian World Music Awards 2022. Композиции попали в ротацию крупнейших мировых радиостанций.

«Мы даже не представляли себе, с каким богатством столкнемся»

Напомним, значимых успехов творческий коллектив «Кадим Алмет» достиг всего за каких-то два года. Когда распахнул свои двери центр «Алмет», одной из его локаций стала вышеупомянутая выставка. С первых же дней здесь началась работа по реализации нестандартных творческих проектов, в том числе по возрождению музыкально-поэтического наследия нефтяного края. Инициатором и идейным вдохновителем этой деятельности стал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Обращаясь к этой теме, мы даже не представляли себе, с каким богатством столкнемся, — сказал Наиль Маганов. — Как этим богатством правильно распорядиться, чтобы познакомить своих соотечественников с этой культурой, показать им настоящие истоки, корни, настоящие возможности? Мы пришли к мысли, что надо посмотреть, где еще остались островки этой культуры. И пришла такая идея: давайте объединим силы и сделаем эту культуру достоянием всех людей».

Кроме «Кадим Алмет» развивается и другой музыкальный проект — ансамбль «Карлыгач». Он создан на базе детской музыкальной школы № 2. Коллектив является лауреатом региональных, российских и международных конкурсов. Музыканты все чаще участвуют в мастер-классах основ игры на этнических инструментах.

Еще один уникальный проект связан с возрождением производства аутентичных татарских музыкальных инструментов. Думбыры, кыл-кубызы, дафы изготавливаются сейчас в Альметьевске. Многие экземпляры уже переданы в дар музыкальным образовательным учреждениям. Такими проектами по праву можно гордиться.

Задача — вернуть старинные музыкальные инструменты на сцену

Доклад о перспективах развития татарской традиционной музыкальной культуры в системе профессионального образования ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев начал со слов восхищения коллекцией инструментов. «Она уникальная, в республике точно единственная. В ближайших регионах мы не найдем ничего подобного. Огромная благодарность компании “Татнефть” за начинание и высокий уровень подхода к данному направлению», - сказал ректор.

Далее им было сказано о ценности сохранения традиций, о задаче полноправного возвращения старинных музыкальных инструментов на сцену и необходимости изменения отношения к ним как к сувенирам. Одним из этапов решения этой задачи стало создание в консерватории кафедры татарской музыки, где инструменты смогут обрести и научную, и методическую поддержку.

О важности ведения научно-исследовательской работы для изучения традиций говорили заведующая кафедрой этномузыкологии Казанской консерватории Лилия Сарварова и кандидат искусствоведения, доцент, заслуженный деятель искусств Татарстана Геннадий Макаров.

Вопрос развития традиционной инструментальной культуры задействует все звенья образовательной цепочки.

Как и в каком направлении необходимо развивать традиционную культуру, чтобы она была интересна современному слушателю? Как строить программу обучения образовательным учреждениям? Как играть? Эти и другие вопросы задавали преподаватели музыкального колледжа.

«Содержательная и очень результативная встреча, — подвел итоги круглого стола Вадим Дулат-Алеев. — У собравшихся есть разные мнения, а потому возникли споры и дискуссии. Это значит, что тема актуальна и важна для каждого из нас. Уверен, что вопрос восстановления и развития традиционной инструментальной культуры в ближайшее время задействует все звенья образовательной цепочки “школа — колледж — вуз”. И тогда мы с вами получим ожидаемый результат».

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»