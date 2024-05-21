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«Этот вопрос обсуждается»: Ильсур Хадиуллин не исключил изменений в проведении ЕГЭ
Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин не исключил в будущем изменений в процедуре ЕГЭ. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Процедура ЕГЭ совершенствуется. Думаю, что определенные изменения в проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ будут. Сейчас этот вопрос обсуждается», — сказал спикер.
Глава Минобрнауки РТ отметил, что ЕГЭ сдадут 14 603 выпускника этого года, 11 выпускников, не завершивших обучение ранее, 1060 выпускников прошлых лет и 149 обучающихся СПО.
Хадиуллин уточнил также, что в республике сейчас проживают 50 выпускников, прибывших из новых регионов России. Все они обучаются в Елабуге.
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