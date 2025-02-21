«Этот трансфер дороговат для «Динамо». Евгений Алдонин о трансфере Данила Глебова

Фото: fcdynamo.ru

Экс-футболист Евгений Алдонин дал комментарий о переходе Данила Глебова из футбольного клуба «Ростова» в «Динамо».

По словам Алдонина, время покажет, насколько успешен был этот трансфер. Он считает, что Глебов находится в хорошем возрасте. Также, по мнению Алдонина, переход полузащитника обошелся дорого для «Динамо».

«С другой стороны, сделка уже осуществлена. Зачем об этом говорить? У команды большие амбиции бороться за чемпионство, а Глебов — футболист с хорошим объёмом работы и характером. Это стержневой игрок, который может стать хорошим подспорьем», – передает слова Евгения Алдонина «Чемпионат».

Напомним, ранее Глебов сообщал, что летом им интересовался «Спартак».

«Ростов» завершил первую часть РПЛ на седьмом месте в таблице.

Автор: Камиля Гафурова