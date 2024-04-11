Этот проект – социальный лифт: в Нижнекамске прошли отборочные сессии «Школы баскетбола»

«Школа баскетбола» восьмой год выявляет юных талантливых спортсменов

Площадкой для проведения отборов стал новый спортивный комплекс Нижнекамска «СИБУР Арена НК». Его открыли чуть больше месяца назад. Универсальный зал построен с нуля, здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура для игровых видов спорта, а на втором этаже построенного здания открыт современный тренажерный зал.

При поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» проект «Школа баскетбола» вот уже восьмой год выявляет талантливых девчонок и мальчишек, которые любят играть в баскетбол. С каждым годом проект развивается, в него интегрируются новые активности, но главная задача проекта остается неизменной — помочь детям найти свое место в жизни, развить заложенный в каждого ребенка потенциал.

«Школа баскетбола» — замечательный социальный проект, направленный на популяризацию баскетбола, говорит Роман Скворцов. «Здесь все доступно. Ребят не заставляют сразу становиться Алексеем Шведом или Андреем Кириленко, а подводят к этому исподволь, дают возможность распробовать. Не выгоняют, если что-то не получается. Тренеры проекта всегда готовы ответить на вопросы, помочь правильно выполнить тот или иной элемент», — объясняет он.

Любой вид спорта, будь то баскетбол, футбол или хоккей, в первую очередь должен быть направлен на то, чтобы сделать из ребят достойных граждан, нормальных людей, продолжил Скворцов. «А уж потом, если вдруг им захочется, можно точечно подтянуть слабые места в профессиональном плане. Как раз эту точечную настройку ребятам может дать “Школа баскетбола”. Программа проекта позволяет остановиться на пути достигаторства, выйти на две недели из гонки за призами, выдохнуть и почувствовать кайф от баскетбола как от игры, которой можно заняться в свободное время, когда тебе абсолютно нечего делать», – говорит комментатор.

Спикер и ведущий тренер проекта Андрей Волков уверен, что «Школа баскетбола» — отличная возможность для личностного и спортивного роста.

«Для ребятишек, тренеров, спортшкол этот проект как социальный лифт. Он дает возможность стремительно вознестись, определиться со своей миссией, понять свои возможности. Чем раньше ребенок осознает, чем он хочет заниматься, тем лучше. Конечно, в первую очередь ребята, которые пришли сюда сегодня, мечтают о спорте. Но не каждому выпадет шанс защищать честь страны в составе сборной. Поэтому здесь мы уделяем вниманию развитию и личных качеств», — объяснил Андрей Волков.

«Игра — это лакмусовая бумага и для личностных качеств человека, и для игровых»

Как и в других восьми городах, в которых реализуется проект, задачей команды проекта в Нижнекамске было выбрать четырех мальчишек и двух девчонок, которые и поедут в летний спортивный лагерь. Отборочные сессии проходили в течение двух дней. В первый день играли ребята помладше и команда девочек. Во второй — ребята постарше. На отборочные сессии попали те юные баскетболисты, кто заранее оставил заявку на участие в проекте. Среди них не только нижнекамцы, но и спортсмены из соседних Набережных Челнов, Ульяновска, Димитровграда и даже Челябинска.

«Мы выбираем не только по количеству заброшенных мячей. В фокусе внимания тренеров поведение на поле, чувство мяча, способность играть в команде, личные качества игроков. Игра — это лакмусовая бумага и для личностных качеств человека, и для игровых», — заметил Волков.

Все отборочные сессии проходили по одному сценарию: ведение мяча, розыгрыш комбинации, игра один на один, командная игра. На каждом этапе тренеры «Школы баскетбола» щедро делились практиками, подсказывали, как лучше сыграть.

Воспитаннику нижнекамской спортивной школы №1 Матвею Тихонову подать заявку на участие посоветовала его тренер Людмила Александровна. И он очень рад тому, что пришел, и надеется попасть в спортивный лагерь.

«Сегодня мне понравилось всё. Особенно то, что нам дают новые знания. Я уже четыре года занимаюсь баскетболом, однако узнал сегодня много полезного. Свободнее всего я чувствовал себя в ведении мяча и разных комбинациях. Сегодня тренеры помогли мне закрыть слабые места. Я стал ближе к своей мечте. В будущем я планирую уйти в профессиональный спорт. И эта сессия мне в этом поможет», — уверен Матвей.

Малик Мухаметзянов из детско-юношеской спортивной школы №1 также видит свое будущее в баскетболе. На отборочной сессии он показал себя перспективным игроком.

«Мы стали наблюдать тенденцию, что не все дети в лагере готовы к нагрузкам»

После того как ребята показали свои способности, у них началось нечто вроде зарядки. Статичные упражнения на баланс местами даже вызвали затруднения у мальчишек.

«На первый взгляд кажется, что эти упражнения не связаны с баскетболом. Но в программу проекта станцию “Мобильность” мы включили не случайно. Мы стали наблюдать тенденцию, что не все дети в лагере готовы к нагрузкам. Буквально через день-два начинались проблемы с коленями и голеностопом, жалобы на боль. На станции мы проверяем, насколько дети готовы к нагрузкам, учим правильному отношению к своему телу. Все эти упражнения мы сначала проверили на себе. Так вот, тренеры после этой станции рассказывали, что на следующий день почувствовали те мышцы, о которых даже не подозревали. Все эти упражнения дети могут выполнять самостоятельно — дома, перед тренировкой, в любом удобном месте. Это культура здорового восприятия себя, своего тела. Полезно всем», — рассказала тренер проекта Наталья Ремчукова.

Роман Скворцов рассказал участникам отборочных сессий о возможности стать спортивным комментатором. Ведь когда-то и он начинал со спорта. Тем более компания поддерживает начинание Российской ассоциации спортивных комментаторов. В рамках совместного проекта можно бесплатно получить азы профессии и принять участие в конкурсе «Голос спорта». Мастер-класс по спортивному комментированию — часть программы смены #SIBURCAMP.

«Наша задача — развить игрока, реализовать его потенциал, психический и физический»

Изюминкой отборочных сессий стали мастер-классы знаменитого баскетбольного тренера Ильшата Меляева. Когда-то тренер по индивидуальной подготовке игроков Евролиги, Лиги ВТБ и сборных команд России за один сезон вывел в лидеры первенства России сборную Краснодарского края, которую сам же и набрал. Да и на мастер-классе с первых секунд он завладел вниманием юных спортсменов.

«Сегодня я здесь для тех, кто хочет поработать. Есть такие, кто хочет только легко подвигаться? Скамейка там. Нет таких — отлично. Во-первых, когда я говорю, я хочу видеть ваши глаза. Во-вторых, если что-то не получается, продолжайте. В-третьих, никаких негативных эмоций! Только позитив, только работа», — уверенность и энергия Ильшата Меляева били ключом и заражали других.

Мастер-класс он начал с передачи мяча из одной руки в другую разными путями: спереди, сзади, через ногу. Универсальное упражнение тренер сначала показал сам, потом попросил повторить. Ребята, потрясенные его мастерством, поначалу робели, а потом втянулись. Ильшат попросил ребят продолжить упражнение и перешел к тренерам.

«Сейчас, когда ребята немного разогрелись, мы добавим упражнения на баланс, на чувство мяча. Наша задача — развить игрока, реализовать его потенциал, психический и физический. Самое худшее, что мы с вами можем сделать, это нагружать тренировками без какого-либо прогресса. Ко мне приезжали ребята, которые занимались баскетболом семь лет и не умели вести мяч. Важно, чтобы каждое действие, каждая игра давали результат. Я, как учитель, служу этим детям, даю то, что будет полезно. Сегодня мы отработаем бросковые задания, покажу, как задать ритм», — рассказал Меляев тренерам.

Также он дал советы по организации тренировок: «Когда я прихожу в зал, вижу, что дети ждут тренера. Это неправильно. Если они занимаются в этот момент тем, что было поручено им ранее, то тренер уже знает, в каком состоянии пришел игрок, готов ли он к работе».

Юным баскетболистам такая напряженная работа понравилась.

«Я сегодня многому научился. Пусть у нас один мяч и приемы в принципе одни и те же, но получить совет эксперта всегда полезно. Я обычно играю в защите. А сегодня попробовал себя в нападении. Это был новый опыт», — поделился впечатлениями воспитанник спортивной школы №1 Святослав Гайнуллин.

Всем участникам отборочной сессии вручили дипломы и памятные подарки. В рамках отборов прошли семинары и круглый стол для тренеров.

#SIBURCAMP — это баскетбольный «Артек»

В летнем спортивном лагере программа будет не менее интенсивной, чем на отборочных сессиях. Помимо традиционных для детского оздоровительного лагеря составляющих: питание, проживание — ребят ждут тренировки под руководством тренерского состава и мастер-классы с лучшими российскими спортсменами, другие двигательные активности, занятия по развитию когнитивных способностей, увлекательные лекции, интересные экскурсии по Нижегородской области и многое другое.

«#SIBURCAMP — это баскетбольный “Артек”. Ребята находятся в соревновательной среде, совершенствуют свои навыки баскетбола и общения, лидерства. Лагерь ярко подсвечивает личностные качества: кто потерялся, кто, наоборот, хочет победить, кто быстро осваивает информацию, кто медленно. На смене легко отследить детские задатки. Кому-то ближе профессия тренера, кому-то — спорткомментатора, кому-то — менеджера. И это нормально», — отметил Андрей Волков.

Спикер с удовольствием рассказал, как азартно проходил в прошлом году чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Да и другие активности воспринимались на ура.

«В этом году это будет втягивающий сбор, говоря языком спорта. Дети будут коммуницировать, наслаждаться воздухом и легкими тренировками. Баскетбол — это, пожалуй, лучшая игра с мячом на планете. У ребят будет время в этом убедиться. Как и сейчас, у них будет много тренеров. При желании они смогут заниматься по индивидуальной программе — просто спросить у тренера, что им следует отработать. Будут и игры на развитие интеллекта. В баскетболе думать надо, побеждает тот, кто умнее. Лучше обыгрывать соперника головой, а не руками или ногами», — подчеркнул Роман Скворцов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»