«Этот праздник озаряет мир светом добра и любви»: Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин на рождественской службе

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан и вообще всех граждан России, отмечающих этот праздник по юлианскому календарю.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», – сказано в послании главы государства.

Владимир Путин также обратил внимание на «огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий» в единение общества, а также в сбережение наследия и воспитание молодежи.

Президент добавил, что религиозные организации уделяют неустанное внимание милосердию и благотворительности, заботятся о нуждающихся в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога. По его мнению, «такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания».

Пресс-служба Кремля отмечает, что в рождественскую ночь Владимир Путин принял участие в богослужении, состоявшемся в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. После завершения службы он пообщался с собравшимися в храме.

В своей речи Президент РФ сопоставил действия российских военных с искупительным подвигом Иисуса Христа. «Вот и воины, воины России, всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения Родины и ее людей», – заявил он.

Владимир Путин также выразил уверенность, что радость православных разделяют и представители других конфессий, как и сами православные радуются с ними, когда те отмечают свои религиозные праздники.