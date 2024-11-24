«Материнство – главное для женщины»: молодогвардейцы поздравили жен и матерей бойцов СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в честь Дня матери Молодая «Молодая Гвардия Единой России» организовала мастер-класс по приготовлению эчпочмаков от повара ресторана татарской кухни «Тюбетей».

Мероприятие организовали для жен и матерей бойцов СВО на площадке благотворительной организации «Добрая Казань». Для детей, которые тоже стали гостями праздника, аниматоры провели веселые игры.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Не хочется называть это мероприятием. Для нас это – добрая встреча, со многими мы виделись раньше. Вместе с ‘’Молодой Гвардией’’ мы ежегодно в такие праздники, как 8 Марта и День матери, навещаем мам и жен наших защитников. За чашкой чая мы обсуждаем, что можно сделать для тех, кто ждет своих мужей и сыновей. Мне, как депутату, это очень важно», – рассказала депутат Государственной думы Татьяна Ларионова.

Встреча вышла теплой, уютной, даже домашней. Вместе с гостями Татьяна Ларионова поучаствовала в мастер-классе и обсудила с ними важные вопросы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Меня пригласила ‘’Молодая Гвардия’’, и я очень обрадовалась. Даже по погоде посмотреть – всю неделю пасмурно, а сегодня солнышко выглянуло. Материнство – главное в жизни женщины. Это большая радость! У меня четверо детей и жалею, что не родила пятого. Жду внуков побольше, когда вернется мой сын и будут еще внуки», – поделилась мама бойца СВО Гульфия Латыпова.

Дружеская атмосфера встречи и вкусный татарский чай располагали к общению. А после активисты «Молодой Гвардии» поздравили гостей и подарили каждой женщине цветы и подарки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня важный день для страны, для каждого. Мама – тот человек, который дарит нам жизнь и поддерживает. Так что этот праздник – особенный. Правильно, что в последние годы возрастает роль таких праздников», – рассказал депутат госсовета Республики Татарстан, руководитель «Молодой Гвардии» РТ Руслан Шигабутдинов.