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Общество 31 декабря 2024 08:00

«Этот праздник объединяет всех нас»: Путин поздравил Минниханова с Новым годом

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«Этот праздник объединяет всех нас»: Путин поздравил Минниханова с Новым годом
Фото: kremlin.ru

Новый год — это праздник, создающий в каждом доме особую, по-семейному теплую атмосферу. Об этом говорится в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову от Президента России Владимира Путина.

«Этот замечательный, всеми любимый праздник объединяет нас», — написал глава государства.

Он пожелал руководителю Татарстана здоровья и осуществления всех намеченных планов.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов #Новый год #поздравление
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