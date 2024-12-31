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«Этот праздник объединяет всех нас»: Путин поздравил Минниханова с Новым годом
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Фото: kremlin.ru
Новый год — это праздник, создающий в каждом доме особую, по-семейному теплую атмосферу. Об этом говорится в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову от Президента России Владимира Путина.
«Этот замечательный, всеми любимый праздник объединяет нас», — написал глава государства.
Он пожелал руководителю Татарстана здоровья и осуществления всех намеченных планов.
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