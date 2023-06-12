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Этот праздник объединяет граждан страны: Вайно поздравил Минниханова с Днем России
Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно направил поздравительную телеграмму Раису Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня России.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Поздравляю Вас с Днем России.
Этот праздник, объединяющий вокруг великих созидательных целей граждан нашей необъятной страны, дорог каждому, кто любит свою Родину, гордится ее героической историей и славными традициями, ее могуществом и величием, кто сегодня верой и правдой честно служит Отечеству.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго», — сказано в тексте телеграммы.
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