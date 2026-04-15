«Этот подвиг – заслуга матери»: в Челнах поздравили маму Героя России Сергея Чебнёва

В Набережных Челнах свой день рождения отметила Ольга Чебнёва – мама Героя России Сергея Чебнёва. В этот день в ее доме звучали теплые слова, принимались поздравления от родных, близких и друзей. С важной датой именинницу поздравил и мэр города Наиль Магдеев.

Праздничное настроение сопровождало Ольгу Чебнёву с самого утра. Одними из первых с днем рождения ее поздравили подруги детства, с которыми она когда-то жила на одной улице и вместе ходила в школу. Сегодня они находятся далеко – на Камчатке и в Краснодарском крае, однако продолжают поддерживать связь.

«Мы на одной улице жили, вместе в школу ходили – вот они все вспомнили, поздравили. Мы общаемся частенько так по телефону», – рассказала Ольга Чебнева.

Поздравить именинницу лично приехали родные и близкие. Дочь Елена Матросова поделилась, что к этому дню готовились заранее.

«С утра как проснулась, так начала собираться к маме на поздравление. Заехали за подарками и приехали к ней поздравлять», – отметила она.

Особым событием в этот день стал визит мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Он поблагодарил Ольгу Чебнёву за воспитание сына – Сергея Чебнёва, удостоенного звания Героя России, и выразил слова поддержки, пожелав ей здоровья и долголетия.

Как отметил градоначальник, подвиг Сергея Чебнёва навсегда вписан в историю. В августе 2024 года под его командованием бойцы на протяжении 12 дней удерживали оборону в Малой Локне, не позволяя противнику прорваться вглубь Курской области. При значительном, десятикратном превосходстве сил противника укрепленный объект – здание женской колонии – стал для защитников своеобразной крепостью.

«Сергей Владимирович с достоинством выполнил боевую задачу, погиб, прикрывая отход своих коллег. И этот подвиг не состоялся бы без воспитания, которое дала ему его родная мама», – подчеркнул Наиль Магдеев.

В ходе встречи также стало известно, что в Набережных Челнах практически завершена работа над созданием музея памяти Сергея Чебнёва. Он разместится в школе №56 – образовательном учреждении, где учился будущий Герой России.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.