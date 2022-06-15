«Этот год особенный»: ученый предсказал рекордный урожай в Татарстане

В этом году в мае в Казани выпало полторы нормы месячных осадков, а в апреле – целых три нормы. Это благоприятно скажется на урожае, считает директора ФГБНУ «Татарский НИИ СХ РАСХН» Марсель Тагиров.

«Этот год особенный, мы такие осадки ранней весной всегда ждали. В этом году были благоприятные осадки, местами излишние. Я считаю, что то, что выпадает в мае и июне, лишним не бывает. Осадки работают на урожай», — сказал он на пресс-конференции в «Татар-информе».

Спикер отметил, что погодные условия благоприятно сказались на развитии озимых культур. Такие же возможности получили и яровые культуры. Многолетние травы и кормовые посевы из-за холодов немного отстали по фазам развития, но с приходом теплых дней наверстывают упущенное. Однако в целом для формирования нормального, а местами рекордного урожая, в этом году есть все возможности, заключил Марсель Тагиров.