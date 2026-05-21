«Этот фестиваль объединяет»: в Казани стартовал региональный этап игр «Заринца 2.0»

Фото: Пресс-служба Движения Первых

В Казани прошел фестиваль «Зарница 2.0». Он стал частью регионального этапа одноименной всероссийской военно-патриотической игры. В фестивале приняли участие отряды-победители зональных этапов «Зарницы».

Мероприятие прошло на территории Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Гости приняли участие в тактической игре и командных испытаниях, а также соревновались в индивидуальных компетенциях. Участники отрядов делились по ролям и каждый из них участвовал в своем состязании. В каждом отряде были: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист. Победившие отряды представят республику на окружных испытаниях летом.

В качестве почетного гостя, мероприятие посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Пресс-служба Движения Первых

«Дорогие участники и гости фестиваля, рад приветствовать вас на площадке легендарного Казанского танкового училища. Которое стало символом воинской доблести и славных традиций Российских военнослужащих. Неслучайно именно здесь проходит очередной этап военно-патриотической игры "Зарница", которая уже многие годы помогает участникам погрузиться в атмосферу военной службы», – рассказал Рустам Минниханов.

Раис отметил важность проведения подобных мероприятий и упомянул, что сегодняшние участники игр – это наше будущее – подрастающее поколение, которое важно правильно воспитать.

«Сегодня, когда наша страна сталкивается с угрозами, это мероприятие приобретает особое значение. "Зарница" воспитывает подрастающее поколение, учит брать ответственность на себя. Этот фестиваль объединяет всех, кто чтит подвиги предков, гордится героизмом современников и стремиться сохранить память о великих людях», – сказал Рустам Минниханов.