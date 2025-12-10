«Этот фестиваль — институт волшебства»: Лейла Фазлеева о значимости зимнего «Курше»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева назвала зимний фестиваль «Курше» «институтом волшебства и чародейства» в преддверии Нового года. Такое заявление она сделала на церемонии награждения победителей проекта, которая прошла сегодня в Казани.

«Когда мы больше всего ждём чуда? Конечно, в Новый год. И фестиваль «Курше» — это как раз тот самый путь доброты, который ведёт к чуду. Сегодня мы с вами тот самый институт волшебства», — сказала Лейла Фазлеева.

Вице-премьер подчеркнула, что фестиваль вырос из успешного летнего сезона и направлен на укрепление традиционных ценностей: семьи, любви к малой родине и добрососедства. Она особо отметила, что среди участников были как дети, так и участники СВО, которые «как никто другой знают цену взаимной поддержке».

Лейла Фазлеева также объяснила логику увеличения грантов до 1 млн рублей: зимние праздники требуют особой организации, тепла, освещения и безопасного оформления.

Напомним, 49 команд из 30 районов Татарстана получат гранты на реализацию своих проектов. Первые события стартуют уже 20 декабря.