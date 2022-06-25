«Этот день не оставит равнодушным»: на Баумана развернулся концерт в День дружбы славян

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Сегодня на главной пешеходной улице Казани состоялось красочное представление с национальным колоритом. Гости и жители города смогли посмотреть уже ставший традиционным концерт в честь Дня дружбы и единения славян.

«По традиции около памятника Фёдору Шаляпину Русское национально-культурное объединение инициирует проведения всеобщего праздника. Так, торгово-развлекательная улица Баумана сегодня невольно завлекает огромное количество людей необычной и яркой концертной программой. Этот день не оставит равнодушным», — сказала заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

Чтобы отпраздновать памятную дату, была подготовлена большая праздничная программа. На симпровизированной сцене выступили известные ансамбли «Купава», «Верес», а также хореографические группы культурного центра «Сайдаш».

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Артисты поделились, что, несмотря на большое количество концертов в летний период, им особенно запоминаются столь колоритные праздники. Так, совсем юные участницы вокального коллектива «Семь нот» Анастасия Маркова и Светлана Невзорова подчеркнули, что очень ответственно подошли к выбору песен с преподавателем.

«Нам очень нравятся такие массовые и открытые выступления, поскольку они очень заряжают. Наши музыкальные композиции рассказывают о Родине и объединении народов», — рассказали собеседницы информагентства.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Внимание прохожих не могли не зацепить и наряды представителей творческих коллективов — стилизованные костюмы отражали национальный колорит славянских народов.

Руководители Русского национально-культурного объединения РТ, а также Общественной организации белорусов города Казани и татарстанской Украинской национально-культурной автономии дружно возложили цветы к памятнику певца Фёдора Шаляпина, которому в следующем году исполнится 150 лет.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Напомним, что День дружбы и единения славян впервые начали праздновать в 90-х годах XX века. Цель — сохранить память об исторических корнях славян, их культуру и народные традицие.