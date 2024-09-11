Этой зимой в Татарстане откроется новый горнолыжный курорт с тремя трассами

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Ближайшей зимой в Мамадыше откроется новый горнолыжный курорт, где организуют три трассы разных уровней сложности длиной 500, 550 и 850 метров, будет установлен фуникулёр, создан детский верёвочный парк, место для катания на тюбингах и даже зиплайн. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель исполкома города Рашит Гарипов.

«Сейчас заканчивается проектирование, уже к концу сентября ожидаем готовый проект зиплайна. Длина будет 450 метров и полностью пересекать весь овраг. В Поволжье он будет самым протяженным. Скорость там минимум 60 километров в час, очень острые ощущения. Мы смотрели подобные конструкции в других регионах, в частности, в Дагестане. Наше преимущество, что у нас спуск идёт круче и протяженнее», - рассказал спикер.

Уже было первое пробное открытие в марте. Тогда успели застать три недели, когда снег ещё лежал. По словам Гарипова, было много положительных отзывов, но и учли замечания, которые сделали лыжники.

Сейчас на объекте полным ходом идёт стройка, но все работы обещают закончить к началу следующему горнолыжному сезону.