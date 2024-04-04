Этой весной в Татарстане на реках Мензеля и Мелля наблюдается повышенный уровень воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» на реке Мензеля уровень воды на 7 сантиметров выше среднемноголетних максимальных значений, а на реке Мелля – на 80 сантиметров.

Прибыль воды за минувшие сутки на реках бассейна Свияга составляет от 110 до 116 сантиметров, на реках Закамья – от 5 до 61 сантиметра, на реках Предкамья – от 4 до 38 сантиметров. В Мензеле вода поднялась на 150 сантиметров.