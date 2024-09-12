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Этой осенью в Татарстане откроют несколько медучреждений после капремонта
В нескольких медицинских учреждениях Татарстана уже завершают строительно-монтажные работы, которые ведутся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Так, как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в селе Калмаш завершили ремонт в модульном ФАПе. Сейчас рабочие собирают там мебель и медицинское оборудование, а также благоустраивают территории акушерского пункта.
В поселке Новый близятся к концу отделочные работы внутри медицинского помещения и работы по благоустройству территории.
Как отметили в министерстве, капремонт улучшит условия приема населения и сделает доступнее медпомощь для жителей Тукаевского района.
Торжественное открытие в обоих объектах здравоохранения Тукаевского района планируется на начало октября.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
фото: Минздрав РТ
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