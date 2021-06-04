Этой осенью в Татарстане начнется строительство первых ветропарков

Осенью этого года должны определиться первые проекты ветропарков в Татарстане, после чего компании приступят к их реализации. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

«Сейчас у нас ожидается очередной отбор мощностей, в котором в том числе с заявками будут участвовать наши компании. Он назначен на второе полугодие 2021 года, это сентябрь-октябрь. После того, как выберут подходящие проекты, компании приступят к их реализации», — сказал Каримов.

Ветромониторинг в Рыбно-Слободском, Камско-Устьинском и Спасском районах Татарстана, заказанный Минпромторгом РТ у КГЭУ за 20 млн рублей, завершен. Сейчас его результаты активно используются в работе и переговорах с компаниями, отметил министр.

На сегодняшний день Татарстан ведет переговоры с нескольким компаниями по установке ветропарков. Самыми крупными потенциальными инвесторами являются «Роснано», Enel и «Росатом», помимо этого переговоры ведутся с рядом компаний, которые только планируют войти в рынок возобновляемой электроэнергии, подчеркнул собеседник агентства.