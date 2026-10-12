Этой осенью для студентов Казани пройдут три фестиваля

Сразу три различных фестиваля пройдут в этом году для студентов Казани: «Марафон студенчества», «День первокурсника» для студентов вузов и «День первокурсника» для студентов колледжей и техникумов. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи города Дмитрий Хвостиков.

«Каждый со своим форматом и своей аудиторией, но смысл один – дать молодым людям площадку, где они смогут проявить себя, найти единомышленников и стать частью большой студенческой команды.

Так, с 16 по 18 октября пройдет Марафон студенчества – фестиваль, в котором участвуют команды из 15 казанских университетов. Программа объединяет три блока: творческий, интеллектуальный и спортивный.

Сейчас в университетах проходят внутривузовские отборочные этапы, по итогам которых определяются участники городского финала.

День первокурсника для студентов вузов пройдет в городе уже в 33-й раз. С 10 по 13 ноября на сцене КДК имени Ленина пройдут отборочные дни фестиваля. В этом году первокурсники смогут представить свои творческие возможности в шести направлениях: театральное, оригинальный жанр, музыкальное, танцевальное и медиа, а шестым и новым направлением этого года станет КВН.

В 2026 году День первокурсника проходит в рамках Года единства народов Российской Федерации и Года воинской трудовой доблести в Республике Татарстан.

«Эти темы найдут отражение в содержании фестиваля и в специальных номинациях. Тема единства народов особенно органично раскрывается через студенческое творчество: на одной сцене встречаются представители разных национальностей, регионов и культур, и каждый привносит свою историю, традиции и творческий взгляд», – подчеркнул Хвостиков.

Свой праздник ждет и студентов профессиональных образовательных организаций. Фестиваль будет включать в себя пять направлений: хореография, музыка, театр, оригинальный жанр и медиа

Конкурсные дни пройдут в Казанском молодежном центре имени Аркадия Гайдара:

17 ноября – направление «Музыка»;

18 ноября – «Театр» и «Оригинальный жанр»;

19 ноября – «Хореография».

Участники направления «Медиа» будут работать все три дня.