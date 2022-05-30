Этой ночью в Казани сгорела «ГАЗель», скорая забрала мужчину, отравившегося дымом

Сегодня ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что на улице Карбышева в Казани загорелась «ГАЗель».

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, огнеборцы быстро потушили возгорание площадью 6 квадратных метров. В результате случившегося пострадал 35-летний мужчина, он отравился продуктами горения. С отравлением средней степени тяжести его госпитализировали в горбольницу №7.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.