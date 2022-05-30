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Ру Тат
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Происшествия
30 мая 2022  08:22
Павел Климчак

Этой ночью в Казани сгорела «ГАЗель», скорая забрала мужчину, отравившегося дымом

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Сегодня ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что на улице Карбышева в Казани загорелась «ГАЗель».

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, огнеборцы быстро потушили возгорание площадью 6 квадратных метров. В результате случившегося пострадал 35-летний мужчина, он отравился продуктами горения. С отравлением средней степени тяжести его госпитализировали в горбольницу №7.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#сгорела газель
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