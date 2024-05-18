«Этого события собаководы ждали»: Тетюши приняли всероссийскую выставку лаек

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Сегодня в Тетюшах стартовала Всероссийская выставка лаек, организованная региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов Республики Татарстан». В первый день на нее зарегистрировались более 370 участников из регионов России и стран ближнего зарубежья.

По словам главного эксперта выставки, эксперта всероссийской категории по гончим и всесоюзной категории по лайкам Владимира Четверика, оценивать представленных питомцев будут лучшие специалисты по лайкам.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

«Эксперт всегда на стороне собаки, но одна лучше, другая хуже, а каждому человеку его собака кажется лучше другой. Советую внимательно слушать экспертов и смотреть на собак. Мы должны провести праздник, радоваться собакам, и не только своим, но и тем, которые возглавляют ринг», — пояснил он.

Начальник отдела охотничьего собаководства Всероссийской организации охотников Марина Кузина выразила надежду, что событие оставит только самые лучшие воспоминания о собаках, о людях и о «гостеприимной земле, которая нас принимает».

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Всероссийские выставки охотничьих собак в России проводятся раз в пять лет. Но отдел охотничьего собаководства «Росохотрыболовсоюза» решил в промежутке между всероссийскими выставками охотничьих собак проводить всероссийские выставки по группам пород.

По словам кинолога Региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов РТ» Михаила Винокурова, такого уровня выставки, как в Тетюшах, проводились лет 15–20 назад, причем в основном они были монопородными. А сегодня здесь представлены все пять пород лаек, с которыми работает «Росохотрыболовсоюз».

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Это западно-сибирская, европейская, восточно-сибирская, карельская и норвежская лосиная лайка. Участники приехали практически из всех регионов России, есть и представители Литвы и Беларуси.

«Этого события собаководы ждали. Очень хорошо, что выбрали нашу заявку, именно Татарстан. У республики логистически хорошее расположение», — подчеркнул Винокуров.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

Чтобы выбрать победителя среди собак, производится их комплексная оценка (так называемая бонитировка) — определение племенной ценности животных. Оценивается и сочетание красоты собаки с ее рабочими качествами.

Собаки, набравшие максимальное количество баллов, получат почетное звание чемпиона Всероссийской выставки лаек. Таких будет десять – по две в каждой породе.

Фото предоставлено Еленой Калашниковой

«Люди едут на выставки далеко не за призами, важен титул, общение. От Тетюшей все мы в восторге. Не ожидали увидеть место такой красоты», — отметил кинолог.