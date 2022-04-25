«Этого бардака быть не должно»: Минниханов сказал налоговикам, где искать деньги

Итоги первого квартала в финансовой отрасли подвели сегодня на совещании в Правительстве РТ. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что налоги и доходы бюджета растут, но в условиях санкций ситуация может ухудшиться. Он призвал министерства и ведомства быть готовыми к неблагоприятным сценариям и задействовать возможные резервы.

Рустам Минниханов призвал министерства и ведомства быть готовыми к неблагоприятным сценариям и задействовать возможные резервы

Фото: tatarstan.ru

Доходы Татарстана в первом квартале превысили 90 млрд рублей

В начале совещания Рустам Минниханов озвучил статистику по сбору налогов: в первом квартале в консолидированный бюджет республики поступило 93,2 млрд рублей, в том числе собственные доходы – 85 млрд рублей.

«Динамика поступлений позитивная. Неплохая, хорошая. Но мы пока не имеем права успокаиваться. В ситуации, которая есть сегодня, прогнозируется некое ухудшение, и мы к этому должны быть готовы», ­– отметил руководитель республики.

Минниханов констатировал, что экономика и предприятия Татарстана испытывают беспрецедентное давление. По его словам, введение западных санкций потребовало перестройки логистических цепочек поставок продукции и комплектующих. Президент отметил, что нужно организовывать производства, замещающие импортную продукцию. «Тема не одного дня. Это очень серьезная, затратная задача», – заметил Президент РТ.

Предприятия прогнозируют снижение прибыли

Рустам Минниханов считает, что в условиях санкций нужны реальные меры поддержки производителей. Он призвал министерства готовить предложения для федерального уровня по новым мерам, которые нужны предприятиям.

«Наши системообразующие предприятия ожидают, есть предварительные расчеты, снижение прибыли до 21 млрд рублей к прошлому году. Из них 19 млрд рублей – предприятия промышленности и торговли. Как будет складываться ситуация (покажет время, – прим. Т-и), но такая угроза очень серьезная есть», – сказал Рустам Минниханов.

«Наши системообразующие предприятия ожидают, есть предварительные расчеты, снижение прибыли до 21 млрд рублей к прошлому году» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он напомнил, что в федеральный перечень к настоящему времени включено 59 системообразующих организаций республики, которые формируют более трети экономики Татарстана. На этих предприятиях работают около 140 тыс. человек. Президент РТ подчеркнул, что сегодня важно обеспечить их бесперебойную работу.

«Отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо проработать с каждым предприятием план действий в зависимости от возможных рисков», – поручил Рустам Минниханов.

Налоговые сборы в Татарстане выросли в 1,5 раза

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что в первом квартале налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 85 млрд рублей. Бюджет республики исполнен на 72,3 млрд рублей, в местные бюджеты мобилизовано 12,7 млрд рублей.

«Среди основных налогов консолидированного бюджета ведущее место с удельным весом в 41% занимает налог на прибыль. Его поступление за три месяца составило 34,5 млрд рублей», – доложил министр.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что в Татарстане в первом квартале было собрано 316,8 млрд рублей налогов ­– это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, в том числе в федеральный бюджет направлено 225,7 млрд рублей, 91 млрд рублей – в бюджет Татарстана. Сказалась в основном высокая прибыль предприятий в прошлом году. Выручка предприятий выросла, увеличилась и заработная плата, благоволили росту налогов цены на нефть. Лидер в налоговых отчислениях ожидаемый: как сказал Сафиуллин – нефтехимический комплекс Татарстана.

Марат Сафиуллин: «В Татарстане в первом квартале было собрано 316,8 млрд рублей налогов ­– это в 1,5 раза больше, чем годом ранее» Фото: tatarstan.ru

По его мнению, для сохранения устойчивости бюджетных доходов нужна консолидация усилий власти и бизнеса. «Мы заточены на решение возникающих у налогоплательщиков проблем в максимально короткие сроки», – заверил Сафиуллин. Он подчеркнул, что многие из них решаются в режиме онлайн.

Долги по налогам в Татарстане выросли на 1,4 млрд рублей

По итогам первого квартала долги перед бюджетом в Татарстане выросли на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 10,4 млрд рублей. Президент подчеркнул, что это самый большой резерв для казны.

«К сожалению, снижение платежеспособности, вызванное санкционным давлением, вносит коррективы в работу с долгом. В результате его рост в консолидированный бюджет республики к первому кварталу прошлого года составил 1,4 млрд рублей. В то же время мы считаем, что налоговым органам в тесном взаимодействии со штабом нельзя допускать, чтобы законодательное смягчение санкционного давления стало противоправной схемой по уходу от уплаты налогов некоторых особо находчивых плательщиков. Наши аналитические инструменты сегодня позволяют вычислить их и обеспечить неотвратимость наказания за противоправные действия», – заявил глава налоговых органов Татарстана.

По итогам первого квартала долги перед бюджетом в Татарстане выросли на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 10,4 млрд рублей Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Марат Сафиуллин сказал, что работа с задолженностью ведется. «Если бы вы держали оборону, эти деньги уже были бы в бюджете», – упрекнул Рустам Минниханов. Он поручил серьезно заняться вопросом. «Но самое главное, чтобы и дальше не росла (задолженность перед бюджетом, – прим. Т-и). У государства все обязательства тоже расписаны», – подчеркнул руководитель республики. Он обратил внимание, что бюджет сформирован с дефицитом, который тоже нужно закрывать.

Вместе с тем глава налоговой сообщил, что «работа с гражданами» позволила изменить их ментальность, в результате количество должников среди населения сократилось на 200 тыс. человек.

В Татарстане режим неполной занятости коснулся 5,7 тыс. человек

В завершение совещания Рустам Минниханов отметил, что негативные тенденции уже наблюдаются. «Налог на прибыль. Мониторинг Минфина показывает, что ряд предприятий уже снизили свои платежи на 2 млрд рублей. Предприятия ожидают дальнейшее снижение. Нам необходимо вопрос по прибыли держать на постоянном контроле и предпринимать меры, которые позволят стабилизировать и надежно работать предприятиям», – отметил Президент РТ. Он призвал активно пользоваться мерами государственной поддержки.

Однако самое важное, по мнению Рустама Минниханова, – это сохранение рабочих мест. Он проинформировал, что сегодня режим неполной занятости коснулся 5,7 тыс. человек в Татарстане. «В ближайшее время данный показатель может увеличиться. Минтруд этим занимается. Может и в два раза увеличиться», – предположил руководитель республики. Он поручил Минтруду и главам муниципалитетов контролировать организации, где планируется вводить неполный рабочий день или простой.

«Надо искать новые рынки, надо искать партнеров, возможности для импортозамещения. Это каждодневная работа в режиме ручного управления» Фото: tatarstan.ru

Президент РТ также отметил, что следует продолжить деятельность комиссии по легализации теневой заработной платы. «К сожалению, эта работа требует постоянного контроля», – заметил Рустам Минниханов. По его словам, главы районов должны усилить работу по сокращению неформального рынка труда с конвертными выплатами, без официального оформления трудовых отношений. «Этого бардака быть не должно», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В целом, по его словам, год для финансовой сферы начался хорошо и сейчас нужно максимально оперативно перестроить всем работу. «Не допустить: “Так получилось, у нас ничего не получается”. Всё получится. Надо искать новые рынки, надо искать партнеров, возможности для импортозамещения. Это каждодневная работа в режиме ручного управления. Приукрашивать ситуацию не надо. Мы должны заранее видеть, где у нас могут быть провалы», – сказал Рустам Минниханов.

Он призвал плотно работать с федеральными органами власти, решать вопросы, связанные с платежами и экспортом. По его словам, предприятия сталкиваются с «абсурдными вещами» ­– некоторые виды продукции предприятия не могут вывозить даже в соседние Казахстан и Туркменистан. «Эти вопросы надо решить. Всё, что в интересах наших предприятий, продвижения наших товаров мы должны через федеральный штаб очень быстро оперативно решать», – заявил Президент Татарстана.

Он сказал, что «каких-либо серьезных угроз» пока нет. «При замедленном решении тех или иных вопросов мы будем получать те проблемы, которые серьезно отразятся на качестве жизни республики», – обратил внимание Рустам Минниханов.