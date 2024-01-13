«Это зов сердца»: волонтеры Высокой Горы дали мастер-класс по плетению сетей

Сегодня в региональном избирательном штабе В.В. Путина в Казани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Члены сообщества «Своих не бросаем Высокая Гора» приехали специально, чтобы обучить юных волонтеров.

В штабе для этих целей специально оборудовали место – поставили рамку для плетения, заготовили основу для сети и привезли материал. Волонтеры из Выской горы рассказали, как разрезать ткань на ленты, в чем особенность плетения сетей для разных сезонов и предназначений.

Волонтеру Зульфие Мироновой 67 лет. Она прихала сегодня специально, чтобы обучить молодое поколение.

«У нас на Высокой Горе есть своя команда “Швейный батальон”, там мы и шьем, и плетем сети, и собираем гуманитарку. Зимой я провожу там по восемь часов, летом поменьше. Ну все приходят по возможности, когда есть время», – поделилась она.

На вопрос, почему женщина решила вступить в «Швейбат», улыбается: «Видимо, зов сердва. У меня никого там нет, просто работаю за победу. Значит, так надо», – поделилась она.

Другим добровольцам, как и Зульфие Мироновой, за 60 лет, и все они с энтузиазмом обучали сегодня молодежь. Делились секретами, терпеливо объясняли все нюансы, отмечая, что к делу нужно подходить со всей ответственностью, ведь каждая такая сесть может спасти жизнь нашим защитникам на поле боя.

Заместитель руководителя Комитета семей и воинов отечества в Республике Татарстан, лидер волонтерского сообщества «Своих не бросаем Высокая Гора» Марина Куцакова поделилась, что в Высокогорском районе работает более 20 отделений, которые помогают плести сети, шить экипировку для бойцов и собирать гуманитарную помощь.

«Наше отделение работает уже более двух лет, у нас работает более 200 волонтеров. Также у нас есть свое ателье, где мы шьем для наших бойцов. Каждый человек у нас выполняет свою задачу, у всех своя миссия. Наши волонтеры очень активны. Есть женщины, которые приходят каждый день и работают с восьми утра до восьми вечера», – поделилась она.

Большая часть волонтеров отделения – пенсионеры. За эту работу они не получают никаких денег, добавила Куцакова.

Доверенное лицо Владимира Путина, руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в РТ Ринат Фазылов поделился, что сегодня обучаться пришли порядка 15 волонтеров.

«Им рассказали как плетутся маскировочные сети, для каких целей они используются и какие бывают. Это сложная, но очень важная работа, так как маскировочные сети спасают жизни наших бойцов. На плетение нужно много времени, требуется усидчивость, но освоив это мастерство, можно оказать посильную помощь нашим ребятам. В дальнейшем ребята, которые пройдут мастер-класс, будут работать на пунктах, которые удобны им по месторасположению», – рассказал Фазылов.