«Это знаковый предмет для русской культуры»: в Казани открылась выставка полотенец

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

В Казани открылась выставка «Люблю сердечно, дарю навечно», посвященная роли полотенца в истории русской семьи. Экспозиция действует в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

«Этот проект — большая командная работа, которая заняла не один год. В основу легли экспедиционные материалы этнографов Казанского университета, которые собирались в 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х годах, и то, что собирал Центр русского фольклора Казани», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» научный руководитель проекта — этнограф Елена Гущина.

Выставка создана в рамках проекта «Язык и традиции — единство народов Татарстана» Русского национально-культурного объединения РТ. С учетом исследовательской работы казанских ученых в экспозицию включены реплики и подлинные полотенца из 24 муниципальных районов и городов Татарстана.

Выставка позволит получить широкое представление о характерных особенностях жизни и традиционного быта русских крестьян Казанского Поволжья.

«Полотенце сопровождало человека от рождения до смерти. Максимальное количество полотенец использовали в свадебных обрядах. Это не те утилитарные предметы, к которым мы привыкли», — пояснила Гущина.

Полотенца украшали дом, их развешивали на божнице (полке с иконами), ими встречали ребенка и провожали усопших. «Полотенца сопровождают жизнь человека. Это особый, знаковый предмет для русской культуры. Композиционная сцена как раз рассказывает всё: от момента становления полотенца и становления человека до проводов в последний путь, когда жизнь полотенца тоже заканчивается», — объяснила этнограф.

Впрочем, жизнь полотенец продолжается в музеях. На выставке представлены 45 воссозданных полотенец (рушников). Они выполнены в разнообразных традиционных техниках. Это бранное ткачество, вышивка крестом, гладью, тамбуром и перевитью, коклюшечное и вязаное кружево.

Открытие выставки прошло в рамках XVI межрегиональной этнографической конференции «Бусыгинские чтения». Советский этнограф, профессор Казанского университета, лидер Казанской этнографической школы Евгений Бусыгин (1914–2008) занимался в том числе изучением материальной культуры русского населения Поволжья.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры РТ, она приурочена к объявленному в Российской Федерации Году семьи. Работать она будет до 1 марта 2025 года. Вход свободный.