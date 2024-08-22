«Это зло»: жители Казани рассказали, как относятся к самокатчикам

Казанцы рассказали, как относятся к самокатам. Опрос провела редакция «Республика Татарстан».

Так, водитель Марат сказал, что не против самокатов, но против людей, которые резко выезжают на этих средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на проезжую часть.

Другой казанец по имени Айнур и вовсе заявил, что «самокатчики — это зло».

«Отдельный вид издевательства — это маленькие дети на маленьких самокатах. Родители, которые находятся рядом, за детьми не смотрят, а дети, в свою очередь, не обращают никакого внимания на прохожих», — объяснил участник опроса.

Айнур также добавил, что в этом сезоне на него неоднократно совершали наезд водители таким СИМов. Последний раз ДТП случилось вечером у станции «Суконная слобода». Тогда трое взрослых парней резко заехали с дороги на тротуар и сбили мужчину. Однако после происшествия «водители» самокатов только посмеялись над ним и поехали дальше.

Единственные, кто катается спокойно — это влюбленные пары, заверяет спикер. Они, конечно, всегда останавливаются и спешиваются, однако по правилам ездить вдвоем на самокате запрещено, напомнил Айнур.

А вот пользователь электросамокатов Алина считает, что такие средства передвижения — лучшее, что случалось с Казанью. СИМы очень выручют, особенно в час пик, говорит пользователь данного транспорта.

Она также отметила, что ПДД нарушают все участники движения: и водители с пешеходами в том числе. Но решить «проблему психов» на электросамокатах можно с помощью установки номеров сзади, считает девушка.

Рад наличию услуг самокатов в Казани и турист из Челябинска Валерий. Он отметил, что инфраструктура для катания на таком транспорте в городе очень развита: есть и спецразметки, и места для паркинга, а найти своего «двухколесного друга» можно в один клик через приложение.