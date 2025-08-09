«Это же наше детство» - День физкультурника отметили в экстрим-парке УРАМ

9 августа по всей России отмечается День физкультурника. В Казани власти города и и организаторы мероприятия подготовили обширную спортивную программу, приуроченную к праздничному мероприятию.

Одной из самых популярных площадок в экстрим-парке УРАМ стала зона прыжков в резинку. Ее организовали сторонники «Единой России» в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России».

Эта простая, но увлекательная игра, знакомая с детства многим поколениям, собрала участников разных возрастов — от детей до взрослых, вспомнивших школьные годы.

На площадке были натянуты резинки разного уровня сложности, а опытные инструкторы объясняли правила и показывали комбинации прыжков. Участники с азартом выполняли упражнения, соревнуясь в ловкости и координации.

«Это же наше детство! Я даже не думала, что смогу так высоко прыгать, как в школе. Отличная идея — совместить спорт и ностальгию» – прокомментировала участница Мария Аксёнова.

«Прыжки в резинку — не просто развлечение, а отличная физическая нагрузка, развивающая ловкость, выносливость и чувство ритма. Здорово, что в рамках марафона «Силы России» мы смогли вывести этот вид спорта на главную спортивную площадку и доказали, что спорт может быть доступным и радостным для всех» – отметила сопредседатель регионального совета сторонников Ксения Дромняк.

Ранее, в ходе субботнего совещания в Доме Правительства РТ член Бюро Высшего совета партии, Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в рамках празднования Дня физкультурника в Татарстане пройдет более 250 спортивных мероприятий.