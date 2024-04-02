«Это запрос населения»: в Татарстане открыли доступ к данным мониторинга за воздухом

Множество жалоб на качество атмосферного воздуха продолжает поступать к экологам Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жители северной зоны Казани жалуются на загрязнение воздуха

Множество жалоб на качество атмосферного воздуха продолжает поступать к экологам Татарстана от жителей северной части Казани. По различным каналам связи с начала года были поданы 152 жалобы, а это половина от общего числа подобных обращений по всей республике.

«В „Салават Купере“ работает одна автоматическая станции контроля. В конце прошлого года сеть мониторинга северной части Казани (где работают три станции, – прим. Т-и) мы дополнили системой видеонаблюдения с тепловизором. В режиме онлайн видим все источники выбросов с крупных предприятий. Камеры с тепловизором настроены на фиксацию залповых выбросов», — рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Александр Шадриков: «В режиме онлайн видим все источники выбросов с крупных предприятий. Камеры с тепловизором настроены на фиксацию залповых выбросов» Фото: prav.tatarstan.ru

В Минэкологии РТ разработана карта северной части города. На ней нанесены сведения о 245 объектах негативного воздействия, адреса, откуда поступают обращения граждан, места размещения автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), места отбора проб лабораториями, а также точки, где отбирают пробы инспекторы, которые выезжают по обращениям жителей в круглосуточном режиме.

«ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений) осуществляет отбор проб на основе договора с полигоном УК „ПЖКХ“ в определенных точках и пока только в рабочее время. Надеюсь, что скоро эти лаборатории начнут работать круглосуточно, как и наши», — отметил Шадриков.

Спикер привел недавний пример, когда в марте по жалобам жителей инспекторы отобрали пробы воздуха в Авиастроительном районе Казани. Точку отбора выбрали с учетом направления ветра. По результатам исследования было выявлено превышение по сероводороду в 11 раз.

«Следует отметить, что северо-восточнее места отбора проб расположен полигон ТКО по улице Химической УК „ПЖКХ“. Все превышения мы передали в Росприроднадзор, ждем их выводов, и уже суд поставит точку и озвучит виновного в превышениях», – подчеркнул Шадриков.

По данным спикера, на сегодняшний день у УК «ПЖКХ» отсутствует согласованный план мероприятий по уменьшению выбросов на период неблагоприятных метеоусловий.

«Другие обязательства предприятием также не выполнены. Превышение подтвердили и автоматические станции контроля. Вся информация по данному факту направлена в Росприроднадзор для принятия мер реагирования», — сказал министр.

Вопросы к УК «ПЖКХ» у экологов возникают не только в связи с систематическими загрязнениями атмосферного воздуха, но и земель. Во-первых, речь идет о чистоте и своевременном вывозе мусора с контейнерных площадок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регоператор УК «ПЖКХ» не устранил нарушения на двух полигонах

Вопросы к УК «ПЖКХ» у экологов возникают не только в связи с систематическими загрязнениями атмосферного воздуха, но и земель. Во-первых, речь идет о чистоте и своевременном вывозе мусора с контейнерных площадок.

«В 2023 году в ходе двухмесячника было много жалоб на деятельность этого регоператора. По данным на 2 апреля, тоже есть такие жалобы. Всего по вопросам несанкционированного размещения отходов, захламления контейнерных площадок, несвоевременного вывоза мусора у нас уже 352 обращения, 76 из них – снежные свалки», – заметил Александр Шадриков.

Во-вторых, у экологов есть серьезные претензии к регоператору по содержанию мусорных полигонов. Так, за полигон на улице Химической УК «ПЖКХ» уже было привлечено к административной и гражданско-правовой ответственности. По данным замруководителя Волжско-Камского Росприроднадзора Булата Ахмадиева, в настоящее время все нарушения не устранены, что подтверждают новые жалобы.

«Срок окончания эксплуатации полигона на ул. Химической – второй квартал 2024 года, после чего предприятию необходимо в кратчайшие сроки законсервировать объект для сокращения его воздействия на атмосферный воздух. УК «ПЖКХ» необходимо разработать проект рекультивации, пройти государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре», – напомнил Ахмадиев.

По его словам, приступить к данным мероприятиям «нужно было еще вчера». Кроме того, сейчас готовится к запуску вторая карта полигона ТКО «Восточный» в Казани. Однако для ввода в эксплуатацию предприятию необходимо устранить нарушения, допущенные при ее строительстве.

В связи с большим количеством нарушений Волжско-Камский Росприроднадзор планирует провести серию внеплановых проверок в северной зоне Казани в этом году.

Теперь люди смогут получать оперативную информацию о данных мониторинга за качеством атмосферного воздуха Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Данные с 17 станций контроля атмосферного воздуха стали открытыми

Александр Шадриков на брифинге сообщил новость, которую с нетерпением ждали неравнодушные к проблемам экологии татарстанцы. Теперь люди смогут получать оперативную информацию о данных мониторинга за качеством атмосферного воздуха с 17 АСКЗА.

«Мы досрочно в тестовом режиме уже сегодня открываем доступ к подсистеме „Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы“. Переходите по ссылке, выбираете слой АСКЗА, и в режиме реального времени вы можете увидеть результаты измерений. Такая открытость и прозрачность наших данных — запрос населения. И это доверие жителей, которое мы ценим и которым мы дорожим», — подчеркнул Шадриков.

Доступ к измерениям в режиме реального времени для всех посетителей сайта открыт по приоритетным загрязняющим веществам: оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду, диоксиду серы, фенолу, формальдегиду. Эти вещества – основные загрязнители воздуха в городах и районах республики. Их источники – автотранспорт, объекты теплоэнергетики, предприятия газо- и нефтедобывающей отрасли, химические и нефтехимические предприятия, полигоны захоронения отходов, очистные сооружения.

В дальнейшем на экологической карте, которая разработана в министерстве, появятся и метеоданные в онлайн-режиме. Вся актуальная информация доступна в системе «Экологическая карта Республики Татарстан» – https://ecokarta.tatar.ru.

Приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозируется в ближайшее время на уровне от 97 до 116% Фото: © «Татар-информ»

Сбросные расходы на Волге установят в Росводресурсах

Еще один вопрос, который волнует не первый год татарстанцев, – обмеление Волги. Как сообщил Александр Шадриков, уровень Куйбышевского водохранилища в районе Казани на начале апреля составляет 50,94 метра по Балтийской системе. Приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозируется в ближайшее время на уровне от 97 до 116%.

«Еще один важный аспект на период паводка и не только – уровень Куйбышевского водохранилища. Прогнозные данные от Росгидромета меняются каждый день. Если прогноз снегозапасов на 29 февраля составлял 127%, то на сегодня это величина понизилась и, по данным Гидромета, составила 91%», – сказал он.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором будут обсуждаться вопросы режима работы водохранилищ, пройдет 3 апреля.

«Завтра днем пройдет заседание межведомственной рабочей группы в Росводресурсах по уровню Куйбышевского водохранилища и в целом Волжско-Камского каскада. Сегодня мы получим предложения от других регионов, сделаем аналитику на основании программного комплекса “Гидрокаскад” и внесем свои предложения. Мы создали межведомственную комиссию, в состав которой входят представители пяти субъектов, расположенных по берегам Куйбышевского водохранилища», – уточнил Шадриков.

Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище будут установлены на ближайший период. Кроме того, экологи продолжат мониторинг Волги и Камы с помощью модернизированного судна «Фламинго». В этом году запланированы экспедиции с участием ведущих ученых для оценки качества воды Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ и динамики изменений.

«Двухмесячник – это не только ликвидация свалок, это и посадка деревьев, очистка берегов. Это то, что нас объединяет, – вместе делать благие дела» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Весной в центре внимания – свалки мусора в СНТ

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в апреле в Татарстане. Уже в его первый день многие организации вышли на уборку. Ежегодно со стартом дачного сезона экологи получают огромное количество жалоб на сжигание веток или складирование мусора на контейнерных площадках и вокруг них. Как правило, особо остро встают проблемы с вывозом мусора в СНТ.

«Татарстанцы всегда активно участвуют в этом экомероприятии. Напомню, что двухмесячник – это не только ликвидация свалок, это и посадка деревьев, очистка берегов. Это то, что нас объединяет, – вместе делать благие дела», — сказал Александр Шадриков.

По данным на 1 апреля 2024 года, в системе «Народный контроль» находится 145 нерешенных уведомлений по категории «Свалки». К примеру, свалка-долгожитель в Советском районе Казани, которая не была убрана с апреля 2021 года. С апреля 2022 года «зависла» еще одна свалка в Вахитовском районе.

«За два года в администрациях этих районов не нашли возможность привести в надлежащее состояние свои территории. Однако финансовый инструмент для решения проблемы давно известен, это так называемые зеленые деньги», – подчеркнул министр.

Шадриков также заявил, что «главным итогом санитарно-экологического двухмесячника должны стать чистые территории, а не статистика».

По уже сложившейся традиции в конце апреля в столице Татарстана будет организован центральный субботник Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанцы выберут место центрального субботника и поборются за путевку в семейный тур по России

По уже сложившейся традиции в конце апреля в столице Татарстана будет организован центральный субботник. Самые активные его участники будут награждены по итогам республиканского конкурса «Эковесна».

«В этом году конкурс пройдет в формате экологического марафона. Каждая неделя будет посвящена определенной теме, за восемь недель участники получат восемь заданий. Награждение победителей и призеров в номинациях «Экопомощник», «Экообъединение», «Экосемья», «Экокоманда» и «Экопартнер» запланировано в июне», – рассказал Шадриков.

Дата, место и также формат проведения центрального субботника еще не определены. Однако активные татарстанцы могут направить в министерство свои предложения.

«Победители конкурса «Эковесна» в номинации «Экосемья» в этом году отправятся в путешествие по России», – обещают организаторы конкурса.

Еще одна природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» пройдет в республике этой весной, она стартует 22 апреля и завершится 22 июня. За два месяца из леса будет вывезен скопившийся за зиму мусор, а также сухостой и валежник. Участники акции отремонтируют беседки, поставят информационные щиты и аншлаги.

Раис Гумеров: «Главная цель акции заключается в создании благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории республики» Фото: prav.tatarstan.ru

«Главная цель акции заключается в создании благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории республики, проведении ремонта и обустройства малых архитектурных форм, установленных в лесном фонде», – рассказал замминистра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров.

В прошлом году в ходе акции «Чистые леса Татарстана» уборка мусора была организована вдоль автодорог федерального и регионального значения. Всего было собрано и вывезено 1,3 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, собрано и сложено в кучи на перегнивание 5,7 тыс. кубометров сухостоя и поваленных деревьев.