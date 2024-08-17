«Это задумано как послание миру»: в Болгаре начался фестиваль «Духовное единство России»

Роспись горшков, куклы из трав и стрельба из лука

Начало фестивалю «Духовное единство России — послание миру» положило открытие ярмарки народного промысла «Ага Базар». Мастера со всей страны приехали в Болгар, чтобы продемонстрировать свои умения и научить им гостей на мастер-классах.

Здесь можно было освоить создание кукол из травяных сборов, приготовление блинов, а также роспись пряников и горшков. К слову, азам изготовления самих глиняных горшков на фестивале тоже можно обучиться.

Помимо этого, гости могли попробовать свои силы в старинном тире – стрельбе из лука по мишеням, а также сыграть в различные игры, такие как кольцеброс, бег на ходулях, старинный бильярд и многие другие.

Все эти активности проходили рядом с памятниками архитектуры, так что каждый желающий мог не только занять себя на площадках фестиваля, но и посетить исторические места и сделать памятные фотографии на фоне древнего города.

«Миссия "Возрождения" никогда не сводилась к ремонтно-реставрационным работам»

А в новом музее города тем временем открылась выставка арабографической каллиграфии. Как отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, эта выставка обращает посетителей к далекому прошлому, которое нельзя забывать.

Ирада Аюпова: «Хочется обратить людей к их корням, к тому, что неизменно»

«Хочется обратить людей к их корням, к тому, что неизменно. С корнями всегда появится новый росток», — сказала она.

Аюпова также выразила надежду, что подобные фестивали, возрождающие духовные ценности народов, будут популярны и в дальнейшем.

«Можно отремонтировать что угодно, но миссия фонда "Возрождение" никогда не сводилась к ремонтно-реставрационным работам. Главной миссией всегда было возрождение духовных центров», — добавила министр.

На самой выставке гостям представили несколько десятков работ популярных художников, многие из которых принимают участие в оформлении мечетей и регулярно выставляют свои работы на различных выставках как в России, так и за рубежом.

Показ оперы «Кара пулат»

Официальная церемония открытия прошла вечером рядом с Черной палатой. И время, и место были выбраны неслучайно, поскольку открытие завершилось показом оперы «Кара пулат».

В основе ее сюжета – татарская легенда о двенадцати девушках, погибших от рук воинов Тамерлана.

При взятии Великого Булгара последние захватили двенадцать девушек-красавиц. Одна из них была дочерью хана – ее должны были доставить самому эмиру Тимуру в качестве наложницы, но никак не могли узнать, кто именно из девушек ханская дочь.

Они подвергли их различным испытаниям, но верные подруги не выдали принцессу, всячески вводя воинов Тамерлана в заблуждение. Однако кто-то донес, что ханская дочь не горит в огне.

Нукер эмира приказал загнать всех девушек в каменную палату, обложить ее дровами и поджечь. По легенде, после пожара из здания должна выйти целая и невредимая дочь хана Великого Булгара.

«Человечеству нужно сосредоточиться на общих ценностях»

«Мы рады, что Великий Болгар сегодня является местом притяжения тысяч паломников, туристов и, что очень важно, молодежи, интересующейся историей и культурой нашего народа», — обратился к гостям фестиваля Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Он напомнил, что в прошлом году Болгарский историко-археологический комплекс посетили свыше 800 тыс. гостей, в то время как в 2010 году их количество не превышало 50 тыс. человек.

«Создав в 2010 году республиканский фонд «Возрождение», мы приступили к возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск. И благодаря всенародной поддержке в 2019 году нам удалось реализовать этот проект полностью», — отметил Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «Фестиваль показывает духовное единство страны и возможность успешного диалога между народами»

Он отдельно подчеркнул, что в 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Я всегда говорю, что все заканчивается включением в этот список. Главное – идти дальше по пути сохранения и приумножения нашего культурного достояния», — заявил Госсоветник РТ.

По его словам, восстановив материальные памятники, мы переходим к возрождению нематериальных ценностей: традиций, обычаев, фольклора и многого другого.

Шаймиев отметил, что название «Духовное единство России — послание миру» подсказано самим временем, так как Татарстан в последние годы становится международной площадкой общения на различных крупных мероприятиях.

«Осенью пройдет саммит глав государств БРИКС, и фестиваль, в котором принимают участие представители десяти регионов страны, проходит накануне этого события, где главы государств будут обсуждать направления сотрудничества во многих сферах, в том числе и культуры. Поэтому фестиваль задуман как послание миру. В условиях современных реалий нужно сосредоточиться на общих для человечества ценностях, найти точки взаимодействия. И ярким примером является наш фестиваль, показывающий духовное единство страны и возможность успешного диалога между народами», — заключил Госсоветник РТ.

В сегодняшней программе фестиваля заявлены премьера мультсериала «Легенда о Болгаре», джем на тему народных песен от Malsi Music, выступление Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой, а также все вчерашние активности.

«Гвоздями» завтрашнего вечера станут трибьют творчеству Ильгама Шакирова и выступление красноярской фолк-поп-группы Otyken.

Фотографии © Владимира Васильева / «Татар-информ»