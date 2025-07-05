«Это хорошая тренировка для будущих бойцов»: в Казани прошла военная игра «Авангард 2.0»

Сегодня в Казани стартовала одна из самых крупных военно-тактических игр — «Авангард 2.0». Игра организована молодежным движением «Курс» и Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Татарстане.

Посвятили это событие бойцам, погибшим в зоне СВО. Сегодня, кроме простых игроков, на полигон вышли ветераны боевых действий, бойцы и будущие участники СВО.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На игре у нас планируется 300-350 участников. Игры "Авангард" ежегодно проходят с 2011 года. Тут все участники подготовленные, патриоты, те, кто вернулся с СВО, и те, кто туда только собирается. Для них это хорошая подготовка. Эту игру мы организовывали для того, чтобы почтить память павших бойцов. Прежде всего такие игры организуются для поднятия патриотического духа», – рассказал организатор, ветеран СВО, участник Федерации военно-тактических игр Адель Ахметов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Для участия в играх используются приводы – реплики реального оружия. Стреляют они металлическими шариками и бывают самых разных видов. Некоторые из них стреляют при помощи сжатого газа, баллон с которым обычно заправляется прямо в автомат. Попадание таким снарядом не пробьет кожу, однако оставит внушительный синяк. Особенно беречь надо зубы и глаза, которые могут пострадать от выстрелов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Защиту берут с собой или мы выдаем, если игроки решили взять в аренду. Экипировка у игроков на уровне, многие бегают с полновесными боевыми плитами. Помимо автоматов и снайперских винтовок на игре используются гранаты, гранатометы, минометы и даже дроны», – рассказал Адель Ахметов.

Участники признаются – нацелены сегодня хорошо поиграть и получить дозу адреналина. Команды сегодня здесь собрались интересные: мужчины и женщины, молодые и в годах, а одному из участников – всего 15 лет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я уже четыре года играю с отцом в одной команде. Мы часто играем, часто тренируемся, так что сегодня я чувствую себя уверенно. Мы ездим на большие игры каждое лето. Военная тематика меня привлекает, в будущем я хочу стать военным. Я прошел бесплатный курс в центре специальной подготовки "Ворон", на оператора БПЛА, часто ездил в лагеря на военные смены, проходил подготовку в центре "Воин"», – рассказал Матвей Сатрутдинов.

«Авангард 2.0» собрал сегодня самых разных людей со всех уголков необъятной республики. Все они играют и чтят память павших воинов.