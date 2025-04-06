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На главную ТИ-Спорт 6 апреля 2025 20:33

«Это вы любите говорить - фаворит или нет». Денисов - о шансах «Спартака» на чемпионство

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«Это вы любите говорить - фаворит или нет». Денисов - о шансах «Спартака» на чемпионство
Фото: spartak.com

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о шансах своей команды на чемпионство РПЛ.

«Это вы любите говорить – фаворит или нет. А мы идем от игры к игре. Все молодцы! Очень тяжелый выезд, непростая игра. Мы переломили ход игры. Браво! Главное, чтобы мы набирали свои очки», – передает слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем туре «Спартак» обыграл «Ростов» (3:0) и вырвался на второе место в таблице РПЛ. Тем самым команда Деяна Станковича опередила «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в прошлом туре. Сейчас у «красно-белых» и «сине-бело-голубых» равное количество очков – 47. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 51 баллом, в прошедшем туре обыгравший «Акрон» (1:0).

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол
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