«Это вы любите говорить - фаворит или нет». Денисов - о шансах «Спартака» на чемпионство

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Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о шансах своей команды на чемпионство РПЛ.

«Это вы любите говорить – фаворит или нет. А мы идем от игры к игре. Все молодцы! Очень тяжелый выезд, непростая игра. Мы переломили ход игры. Браво! Главное, чтобы мы набирали свои очки», – передает слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем туре «Спартак» обыграл «Ростов» (3:0) и вырвался на второе место в таблице РПЛ. Тем самым команда Деяна Станковича опередила «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в прошлом туре. Сейчас у «красно-белых» и «сине-бело-голубых» равное количество очков – 47. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 51 баллом, в прошедшем туре обыгравший «Акрон» (1:0).