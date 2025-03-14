«Это всего лишь цифры». Сергей Семак о победной серии «Спартака» в этом сезоне

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победную серию «Спартака» в преддверии матча с «красно-белыми».

По его словам, ее прерывание не имеет значения, так как все команды идут плотно в таблице.

«Любая серия рано или поздно заканчивается. Это всего лишь цифры. Я думаю, никто не уделяет этому большое значение. Все команды идут плотно, серии не имеют большого значения», – передает слова наставника пресс-служба «Зенита».

Напомним, победная серия «Спартака» в РПЛ длилась семь матчей с 27 октября по 9 марта. Она началась в игре с «Пари НН» (2:0) и завершилась в матче с «Рубином» (1:2). В ходе нее команда Деяна Станковича победила «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и «Оренбург» (2:0).

Матч «Зенита» со «Спартаком» состоится 16 марта в 19:45 по мск.