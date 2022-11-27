«Это все эмоции»: Песков оценил резолюцию ЕП о признании России спонсором терроризма

Москва не воспримет резолюцию Европарламента о признании России спонсором терроризма близко к сердцу. Это решение вновь показало, что ЕП работает, основываясь, скорее, на эмоциях, чем на профессионализме, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Европарламент — это такая организация, которая, скорее, основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе. Конечно, не секрет для нас, что последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу», — заметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам пресс-секретаря Президента России, данная резолюция не является исключением, поэтому и не будет восприниматься как юридически обязывающий документ. «А эмоции — это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение настанет», — цитирует его ТАСС.