«Это возрождение традиций»: в Зеленодольске открылся судостроительный колледж

В Зеленодольске в День знаний состоялось открытие судостроительного колледжа, который был расформирован в 2011 году. В прошлом году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова было принято решение о воссоздании колледжа, история которого насчитывает более 80 лет.

На базе колледжа будут готовить будущих специалистов по судостроению, монтажу и техническому обслуживанию судовых машин и механизмов, эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. В здании проведен капитальный ремонт спортзала, закуплено новое оборудование для столовой.

Торжественная линейка состоялась при участии заместителя Председателя Государственного Совета РТ Юрия Камалтынова, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, руководителя судостроительной корпорации «Ак Барс» Рината Мистахова, генерального директора завода имени Горького Александра Филиппова.

«Это возрождение традиций, новый виток в истории учебного заведения, путь которого был непростым. В новом учебном году открыто 120 бюджетных мест, и на сегодняшний день набор учащихся выполнен в полном объеме. Но самое главное, что студенты смогут проходить практику на местах, в городе. Дорогие студенты, вы всегда будете востребованы на рынке труда, у нас большие планы по развитию учреждения. Поздравляю вас с праздником!» — сказал Михаил Афанасьев.

В пресс-службе Зеленодольского района напомнили, что в июне 1941 года из Киева в Зеленодольск эвакуировали Киевский судостроительный техникум. В 1943-м техникум вернули в освобожденный город.

В 1951 году было принято решение о строительстве в Зеленодольске судостроительного техникума на 600 человек с общежитием на 200 мест.

За годы своей деятельности техникум подготовил около 9 тыс. специалистов, которые трудятся в разных уголках России и других постсоветских стран. Четыре тысячи выпускников работали и продолжают работать на заводе имени Горького.

В 2011-м колледж расформировали и ввели в состав машиностроительного кластера Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий — филиала КНИТУ-КАИ.