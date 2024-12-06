«Это возможность для героев найти себя»: в Татарстане бойцов СВО начали обучать бизнесу

В столице Татарстана стартовала обучающая программа «Модуль: Бизнес с нуля» для участников СВО.

Во время обучения эксперты и предприниматели расскажут, как создать свою компанию от идеи и до реализации. Мероприятие прошло в казанском Доме предпринимателя.

«Сегодня нам очень важно, чтобы вы ощущали поддержку на каждом шагу от государства и республики. В том числе и в начале предпринимательской деятельности», – поприветствовала участников обучения замминистра экономики РТ Гульназ Исмагилова.

Обучение продлится три дня во время которых с участниками СВО будут работать эксперты. Они расскажут, как создавать бизнес-проекты, продвигать продукцию, искать инвесторов и прочее.

Члены экспертного клуба из Татарстана подчеркнули важность реализации этого проекта.

«Наши участники СВО - это сильные, смелые, самоотверженные люди . Именно они стояли на защите Родины, а сейчас наша задача – помочь им реализоваться после службы. Вместе с жителями Татарстана, по инициативе жителей республики мы уже реализовали немало законов, которые сейчас работают по всей стране», - рассказал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

«Это не просто обучение, а реальная возможность для наших героев найти себя в бизнесе, различных отраслях экономики, органах власти и местном самоуправлении. Важно и участие ветеранов в воспитании молодёжи, развитии волонтерских и просветительских инициатив», - отметила Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Стартовавшая в Казани обучающая программа "Бизнес с нуля" для участников СВО, на которой эксперты и действующие предприниматели расскажут как открыть свое дело, является логичным продолжением комплекса мер поддержки, которые действуют в стране и направлена на интеграцию защитников Отечества в социально-экономические процессы. Программа дает участнику базовые знания, которые необходимы для старта своего дела», – рассказал Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов.

Обучающая программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».