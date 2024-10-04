«Это война»: Лукашенко объяснил, почему не боится атак дронов ВСУ на его вертолет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время его полета над республикой в небе были обнаружены дроны. Почему лидер страны не боится угрозы со стороны БПЛА, рассказало агентство БелТА.

«Чтoбы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы Службы безопасности. Пусть они смoтрят, где дроны летают и куда вертолету президента лететь. Я действительно к этому так отношусь», — отметил Президент Белоруссии.

Так, поделился Лукашенко, когда планировался вылет в Пинский район Брестской области, ему докладывали об обстановке и погоде. Тогда он призвал обсудить эту информацию с пилотами. В результате полет был отложен на час.

По словам Президента, беспилотники не представляли угрозы для его вертолета. Во-первых, они «видели» машину, а во-вторых, «сбить вертолет Президента — это война, которая украинцам не нужна», уверен он.

Лукашенко полагает, что БПЛА могли попасть на территорию Белоруссии из-за неопытности операторов либо под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Подобные ситуации уже случались как со стороны России, так и со стороны Украины.