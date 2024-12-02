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«Это видео в туалете будешь смотреть?»: Лепс упрекнул зрителя на концерте в Челнах
Народный артист России Григорий Лепс, выступая на концерте в Набережных Челнах, отругал зрителя с первого ряда за то, что он непрерывно снимал певца.
Как отметил Лепс, зритель мог бы не снимать, а похлопать.
«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть», - цитирует артиста «Челнинские известия».
Напомним, концерт Лепса прошел в Автограде 28 ноября. Позже певец поблагодарил зрителей, которые смогли прийти.
«Набережные Челны, спасибо вам за тёплый приём!!! Мы домой. Впереди насыщенный декабрь... 7 декабря сольный концерт в Санкт-Петербурге и 22 декабря в Москве праздничный гала-концерт с участием многих артистов «Рождество с Григорием Лепсом» в Live Арене! Готовимся, всех ждём!!!», - написал Лепс в своем телеграм-канале.
Он также прикрепил к посту видео с фрагментом выступления.
видео: телеграм-канал Григория Лепса
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