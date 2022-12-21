«Это ведет к преступлению»: налоговики предостерегают от передачи паспортных данных

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан призывает граждан не передавать свои паспортные данные третьим лицам. Эти данные могут быть использованы в преступных схемах, например, для создания так называемых фирм-«однодневок».

Налоговики отмечают, что для создания таких юридических лиц (к слову, в российском законодательстве такого понятия, как фирма-«однодневка», не существует) используются номинальные руководители или учредители. Те, кто желают получить легкий заработок, регистрируют на себя фирму, а затем подписывают необходимые документы, включая налоговую и прочую отчетность.

По данным УФНС по РТ, такая схема выгодна нечестным бизнесменам, которые через такие «компании» уходят от уплаты налогов или отмывают деньги, полученные преступным путем.

Для своих махинаций мошенники находят граждан, нуждающихся в денежных средствах, или граждан, ведущих ассоциальный образ жизни, которым предлагают за вознаграждение предоставить свои паспортные данные и подписать документы.

В итоге, согласившись и предоставив свои данные, люди становятся соучастниками преступления, ответственность за которое предусмотрена статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан просит граждан проявлять бдительность и не передавать свои паспортные данные третьим лицам. «Это ведет к преступлению», – предостерегли в ведомстве.

«Если же вы все-таки попали в такую жизненную ситуацию, то вам необходимо срочно обратиться в правоохранительные и налоговые органы», – отметили в УФНС по РТ.

Ролик «О последствиях образования юридического лица через подставных лиц».

