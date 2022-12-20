«Это ведет к порабощению человечества»: Мизулина раскритиковала закон о сборе биометрии

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с резкой критикой закона о сборе биометрических данных у россиян. По ее мнению, подобные инициативы могут причинить вред жителям и стать угрозой утечки важной информации. Сбор биометрии Мизулина назвала «сектантской идеей», за внедрением которой стоят транснациональные корпорации.

«<...> При сборе таких данных теряется личность. Человек перестает быть самим собой и передает право управления своей жизнью, личностью неизвестным лицам, операторам таких баз и систем. Кто все эти люди? Все это ведет к контролю над человеком, и как к итогу – созданию системы социального рейтинга, то есть полного порабощения и контроля за человеком», – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

При утечке информации из таких баз данных встает вопрос уже об угрозе национальной безопасности страны, считает глава «Лиги безопасного интернета». «Военные, семьи военнослужащих, сотрудники правоохранительных органов, режимных предприятий – кто нас с вами будет защищать, если и их данные будут уязвимы? Мы даем лучший подарок нашим заокеанским недругам», – пояснила она свое мнение.

В качестве примера опасности подобных инициатив она привела голливудские фильмы – такие, как «Вспомнить все» и «Особое мнение».

«Транснациональные корпорации уже давно ставят над нами эксперименты и судя по тому, что эти эксперименты всерьез рассматриваются в российском парламенте, они являются очень эффективными», – написала Мизулина.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в закон внесены поправки, которые, в частности, вводят запрет на принуждение к сдаче биометрических данных. За нарушение этой нормы грозит административная и уголовная ответственность.