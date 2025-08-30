«Это важно и детям, и взрослым»: в Казани прошла акция «Вступай в Армию Победы!»

Сегодня в Казани на празднике в честь Дня республики прошла масштабная патриотическая акция «Вступай в Армию Победы!». Прямо возле главного дворца бракосочетаний «Казан» развернули палатки «Армия России», «Африканский корпус» и Казанское высшее танковое командное училище. Также на празднике развернулся мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сегодня мы уже традиционно выставляемся на празднике в честь Дня Республики. У нас представлены мобильный пункт отбора и примерный комплект экипировки военнослужащего. Также здесь можно разобрать и собрать автомат Калашникова. Кроме того, сегодня с нами работают представители Африканского корпуса и представители 12-го главного управления Министерства обороны. Единовременные выплаты у нас сейчас составляют 3 миллиона 100 тысяч рублей. Это 2 миллиона 700 тысяч рублей от Республики Татарстан и 400 тысяч также неизменно от Министерства обороны при заключении контракта», — рассказал офицер пункта отбора капитан Егор Горячев.

Помимо этого, гостей акции учили плести маскировочные сети, и каждый желающий мог ознакомиться с масштабной выставкой оружия. Все можно было потрогать, а рядом стояли инструкторы, которые подробно рассказывали о том или ином виде оружия.

«Здесь сегодня не просто выставка, это выставка легкого стрелкового вооружения за период более 125 лет: от 1891 года выпуска до современных образцов. Здесь представлены также и западные образцы. Это сделано для того, чтобы у нашей молодежи правильно формировалось представление о нашем оружии. Наше оружие наиболее надежно, это доказано историческими фактами. Это особенно актуально в этом году, ведь только недавно была годовщина Великой Победы. Мы хотим, чтобы молодежь видела, чем воевали наши предки. Нас радует, что молодое поколение проявляет интерес к истории», – рассказал начальник центра специальной подготовки имени Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Валерия Асапова, гость акции из Вятских Полян Владимир Лукоянов.

Владимир Лукоянов и его воспитанники регулярно приезжают на празднование Дня республики и проводят показательные выступления. В этом году ученики центра по специальной подготовке показали свои навыки в области стрелковой подготовки и армейского рукопашного боя.

«Нам приятно, что нас приглашают. Все выступающие сегодня – подростки, в возрасте от 13 до 18 лет. У них в этом возрасте уже по пять-семь прыжков с парашютом. Они могут в 36-градусную жару пройти 20 километров после прыжка в полном обмундировании с оружием. Это не простые дети — это ребята, которые ставят себе задачу — служить Отечеству», – поделился Владимир Лукоянов.

В акции также приняли участие почетные гости, среди них Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и трое Героев России: Олег Лобунец, Владимир Захаров и Алексей Чагин.

«На постоянной основе должны проводиться такие мероприятия. Одно дело, когда мы детям это рассказываем по телевизору, другое дело, когда они могут подойти, потрогать автоматы и пообщаться с военным. Это важно и для взрослых. У нас сейчас такая ситуация, что не все взрослые понимают, что происходит. Идут боевые действия, и идут они на нашей земле. Парни сейчас в окопах, испытывают неудобства с риском для жизни, чтобы наши дети сейчас могли вот так гулять», – рассказал Герой России Владимир Захаров.