«Это уже полноценное производство»: Минниханов оценил возможности ремзавода НКНХ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минпромторга РТ рассказал об итогах утреннего визита на ремонтный завод «Нижнекамскнефтехима». По его словам, предприятие по масштабу и возможностям фактически является полноценным заводом, способным производить практически любые изделия.

Он отметил, что площадка оснащена самым современным оборудованием и выпускает машиностроительную, электротехническую и насосную продукцию. При этом продукция предназначена не только для «Нижнекамскнефтехима», но и для всех предприятий СИБУРа.

«Мы договорились, что наши промышленные предприятия тоже смогут воспользоваться этими ресурсами», – отметил Минниханов.

Кроме того, обсуждалась модернизация производственных площадок.

«Современные операторные с такими возможностями – все создано для качества жизни и качества работы персонала. Некий образец с техническим дизайном. Тоже очень перспективно», – сказал Раис Татарстана.