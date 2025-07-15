«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

Житель Казани незаконно получил контроль над платежами за ЖКУ жителей дома на Аделя Кутуя. Он придумал ТСН, сам назначил себя председателем, устранил от финансов официальную УК и начал собирать деньги с владельцев квартир. В итоге он стал обвиняемым в покушении на мошенничество и причинении ущерба. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Придумал ТСН и отстранил от работы официальную УК»

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Булата Габдуллина. Мужчину обвиняют в трех эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Габдуллину 39 лет, у него высшее образование, четверо детей, сейчас он работает в ООО «Синергия», выяснилось в суде.

По версии следствия, в сентябре 2021 года Габдуллин разработал план, чтобы причинить ущерб ООО «УО Парус», которое занималось управлением многоквартирными жилыми домами на улице Аделя Кутуя.

«Габдуллин обратился к своей супруге, у которой есть квартира (в одном из домов, – прим. Т-и), с предложением о создании юрлица для управления деятельностью многоквартирного дома. Далее с 1 сентября по 30 ноября 2021 года среди собственников жилья по инициативе Габдуллина было проведено голосование в очно-заочной форме по вопросу создания ТСН (товарищества собственников недвижимости) «Паруса», – сообщил гособвинитель.

После создания ТСН его председателем стала супруга Габдуллина. И, несмотря на то что у мужчины никаких прав на квартиру на Аделя Кутуя не было, Габдуллина, вопреки Жилищному кодексу, неофициально наделила мужа полномочиями. Тем самым неофициально делегировав ему обязанности председателя правления и наделяя его правом подписи документов, составляемых от имени ТСН.

С января 2020-го по январь 2023 года Габдуллин неоднократно пытался узаконить деятельность ТСН «Паруса» через Госжилинспекцию РТ, но получил как минимум четыре отказа с января 2022-го по январь 2023 года. Несмотря на отказы, с августа 2022 года Габдуллин начал незаконно управлять домом, отстранив законную управляющую компанию ООО «УО Парус» от контроля над финансами жильцов.

«Не получилось через ТСН – пролез по знакомству в новую УК»

В начале февраля 2023 года от имени ТСН «Паруса» Габдуллин обратился в ООО «РИТС» для заключения договора о предоставлении данных об оплате ЖКУ.

Директор РИТС, по версии следствия, не подозревающий о махинациях Габдуллина, заключил договор от 1 февраля 2023 года о том, что компания обязана сформировать платежные документы для собственников помещения указанного дома. При этом Габдуллин знал, что у ТСН «Паруса» нет полномочий заключать подобные договора.

«Далее Габдуллин с марта 2023 года по март 2024 года подготовил фиктивные документы и передал их в ООО «РИТС», – дополнил государственный обвинитель.

Осознав, что ТСН «Паруса» не получит официального статуса, Габдуллин решил поучаствовать в захвате контроля над домом через новую управляющую компанию.

1 октября 2023 года Габдуллин уговаривает некую Мифтахову стать учредителем ООО «Дружный двор».

стать учредителем ООО «Дружный двор». 6 октября 2023 года компания зарегистрирована, но фактически всеми решениями руководит Габдуллин, который постоянно консультирует женщину по всем вопросам.

Март 2024 года – Булат Габдуллин проводит собрание жильцов, где убеждает их перейти от «УО Парус» к УК «Дружный двор».

По версии следствия, после смены УК выяснилось, что самодеятельность Габдуллина стоила «УО Парус» больше миллиона рублей. Управляющая организация недополучила чуть меньше 1,2 млн рублей, так как Габдуллин выставлял жильцам счета на оплату услуг по управлению жилым фондом через ТСН «Паруса».

Из-за этих же действий Габдуллина по захвату контроля над домом, по версии следствия, ущерб понесла УК «ПЖКХ», которая занималась вывозом мусора с территории этого же дома. Нелегитимное ТСН «Паруса» пыталось заключать с ними договор, но УК «ПЖКХ» отказалась. Тогда Габдуллин с марта 2023 года по май 2024-го просто начал добавлять в статьи расходов в платежке: «Вывоз ТКО», якобы для оплаты услуг УК «ПЖКХ». Таким образом, УК «ПЖКХ» недополучила около 1,6 млн рублей. МУП «Водоканал» из-за этих же действий недополучило 2,8 млн рублей. Суммарно Булат Габдуллин нанес организациям ущерб на 5,6 млн рублей.

Булат Габдуллин попытался обмануть больше десяти жителей дома фальшивыми квитанциями Фото: © «Татар-информ»

«Придумал несуществующие долги для собственников»

Булат Габдуллин попытался обмануть больше десяти жителей дома фальшивыми квитанциями.

«Габдуллин совершил мошенничество под предлогом оплаты задолженностей. Он незаконно осуществлял деятельность по управлению многоквартирным домом, в том числе выставлял документы об оплате коммунальных услуг», – рассказал гособвинитель.

После того как в доме в марте 2024 года сменилась УК – с «УО Парус» на УК «Дружный двор», – председательствующая Мифтахова в июне 2024 года по рекомендации Габдуллина обратилась в ООО «РИТС» для подписания договора о выставлении платежей за ЖКУ. От лица Мифтаховой и с подачи Габдуллина РИТС и «Дружный двор» заключили договор.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2024 года Габдуллин, используя недостоверные сведения, заполнил платежи о долгах жителей за ЖКУ и отправил их в ООО «РИТС». В этот же период жителям дома начали приходить платежки за ЖКУ с огромными «долгами» – от 52 до 200 тысяч рублей. Однако жители дома отказались платить такие суммы и пошли разбираться в суд. Всего Габдуллин попытался обмануть жителей дома почти на 1,5 млн рублей.

К слову, на вопрос судьи, что Габдуллин думает о зачитанном обвинении, мужчина сообщил, что выскажет свою позицию позже.

«Суд постановил отменить необоснованный долг и выплатить компенсацию»

Одна из пострадавших по делу рассказала «Татар-информу», что задолго до того, как пришли платежки с астрономическими суммами, на двери своего дома она увидела объявление. В нем было указано, что платить за ЖКУ теперь необходимо по номеру счета в ТСН «Паруса».

«Он создал это ТСН, вместе с ним создали и группу для общения. Он вел себя очень интересно, его никто не назначал, он сам себя назначил. Подтасовали под это бумаги. Долгов не хотелось, и я написала в Госжилфонд РТ с просьбой разъяснить. Там мне сказали, что наша старая УК все еще действующая и платить нужно только туда. Потом через какое-то время у нас появилась УК «Дружный двор», в ГЖФ РТ эту смену мне подтвердили», – рассказала она.

По словам женщины, она предварительно и «на всякий случай» собрала акты сверок о том, что у нее нет никаких задолженностей перед предыдущей УК.

«И вот приходит первая платежка от новой УК с астрономическим долгом в 62 тыс. рублей. Я сильно удивилась. Написала письмо в УК, на него не ответили. Я оплатила только то, что было зачислено за месяц. В следующей платежке уже долг вырос, я смогла дозвониться в УК, и Габдуллин тогда мне сказал: «Я же говорил, что вы все мне будете платить». Из-за отказов деятельности его ТСН он пролез в УК», – дополнила она.

Через гражданский суд пострадавшей удалось добиться отмены незаконно начисленных долгов, также суд постановил УК «Дружный двор» выплатить ей компенсацию – 7,5 тыс. рублей. Другая потерпевшая, сидевшая рядом, отметила, что с этой историей «как будто вернулась в лихие 90-е».

«Я знаю, что Мифтахова раньше работала с Габдуллиным, а потом они поссорились и она его выгнала из УК. В прошлом году я уезжала в отпуск, опять повесили объявление с новым счетом для перевода денег. Это уже какой-то терроризм», – подытожила она.