«Это уже импортоопережение»: Минниханову рассказали о будущем промышленности с 3D-печатью

Применение аддитивных технологии в промышленности обсудили на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Спасибо, будем вместе работать»

Первым в повестке заседания значились выборы председателя совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Это процедура традиционно проводится после годового собрания акционеров, которое прошло у компании недавно.

Заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов предложил переизбрать на эту должность Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Уважаемые члены совета директоров, нам необходимо решить вопрос об избрании председателя совета директоров АО „Татнефтехиминвест-холдинг”. Вношу предложение избрать Минниханова Рустама Нургалиевича», — обратился к собравшимся Шагиахметов. Он отдельно попросил присутствующих на заседании высказаться и поддержать кандидатуру.

Предложение было единогласно принято всеми участниками заседания. «Спасибо, будем вместе работать», — поблагодарил Раис Татарстана.

Также предстояло избрать генерального директора холдинга. Минниханов предложил Рафината Яруллина, который руководит холдингом со дня его основания в 1994 году. Об альтернативе речи идти и не может – за кандидатуру Рафината Яруллина проголосовали тоже единогласно.

Мидхат Шагиахметов предложил переизбрать на должность председателя совета директоров АО „Татнефтехиминвест-холдинг” Рустама Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

«Смещение рынка аддитивных технологий в сторону гражданской продукции»

После организационных вопросов, участники перешли к основной теме – перспективам аддитивных технологий. По словам исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий Ольги Оспенниковой, это один из серьезнейших драйверов российской промышленности, потому что они позволяют перевести производство к новому технологическому укладу.

По ее оценке, мировой рынок аддитивных технологий к 2030 году вырастет до $72,5 млрд, а в России данный показатель планируется довести до 13 млрд рублей. «Раньше мы видели зачаточное состояние отрасли, теперь мы имеем серьезные компетенции по всем направлениям – от производства материалов до НИОКР», – заявила Оспенникова.

Для продвижения направления в России создан центр развития аддитивных технологий, который представляет собой распределенный центр компетенций отрасли. Одна из основных его функций – создание коммуникационной площадки для объединения всех игроков, работающих в данной сфере.

«За последнее время произошло перераспределение рынка – ушли ведущие западные производители, выходят китайские. Наиболее востребованный сегмент на сегодняшний день – печать металла», – подчеркнула Оспенникова.

Она добавила, что если посмотреть структуру потребления в мире, то видно, что она сильно поменялась за прошедший год. Так, в 2021 году первое место по использованию аддитивных технологий находились за авиацией и космической отраслью, второе – медициной, третье – автомобилестроением. Но уже в 2022 году на первое место вышло автомобильная промышленность, на второе – товары народного потребления, а космос и авиация спустились на третью строчку.

«Мы видим тенденцию к смещению рынка потребления аддитивных технологий в сторону гражданской продукции», – отметила директор ассоциации.

Ольг Оспенникова считает, что аддитивные технологи – это один из серьезнейших драйверов российской промышленности Фото: rais.tatarstan.ru

Авиа- и двигателестроение наиболее активно используют 3D-печать

Если же посмотреть в разрезе Российской Федерации, то здесь на первом месте авиа- и двигателестроение, на втором – центры аддитивных технологий и на третьем – производство оборудования для военно-промышленного комплекса. Остальные отрасли занимают небольшие доли в общем разрезе.

По прогнозу до 2030 года, потребление аддитивных технологий по отраслям останется примерно в тех же долях, что и сейчас, однако уклон будет в сторону оборонно-промышленного комплекса.

Оспенникова напомнила, что в прошлом году Ассоциация развития аддитивных технологий подписала соглашение с машиностроительным кластером Татарстана, что позволило дать толчок развитию этого направления в республике. При этом развитие промсектора заметно в тех областях, где активно внедряются технологии.

Оспенникова также поблагодарила Раиса Татарстана, за поддержку проведения V Лидер-форума по аддитивным технологиям, который впервые пройдет в Татарстане.

«Очень интересная динамика: куда и мир движется, и мы. Этот форум в ноябре для нас будет очень полезным. Мы договорились о создании центра аддитивных технологий на базе КФУ и КАИ. Я думаю, что в связке с нашими товаропроизводителями нам нужно активно работать», – прокомментировал выступление Минниханов.

Рустам Минниханов: «Очень интересная динамика: куда и мир движется, и мы. Этот форум в ноябре для нас будет очень полезным» Фото: rais.tatarstan.ru

Экономия времени, денег и сырья

Генеральный директор «Русатом-Аддитивные технологии» (РусАТ) Илья Кавелашвили в свою очередь отметил, что основное направление – это печать металлами во всех отраслях, но также применяется пластик и печать песком.

Он добавил, что применение технологий позволяет существенно сократить время изготовления, как конкретных деталей какой-либо установки, так и всей установки в целом.

«В качестве примера, могу привести печать деталей корпуса двигателя. С помощью 3D-печати мы изготовили три варианта этих деталей за две недели, и конструктор провел испытания не за полгода, а за месяц», – рассказал Кавелашвили.

Помимо экономии времени, аддитивные существенно экономят средства. Он пояснил: ранее деталь «Фланец» изготавливалась 8 месяцев и стоила 2 млн рублей, а сейчас ее делают за 1,5 месяца и стоит 500 тыс. рублей.

Еще одним преимуществом аддитивных технологий Кавелашвили назвал экономию сырья. Например, они позволяют в 25 раз сократить образование металлической стружки при изготовлении массивных деталей.

Также директор РусАТа рассказал о мобильной установке для ремонта различной техники. «Деталь, которую надо отремонтировать или заменить печатается на месте. Мы такой мобильный комплекс сделали и отправили в зону СВО и там он осуществляет ремонт военной техники – более 100 единиц техники было восстановлены благодаря нему», – поделился Кавелашвили.

Он добавил, что эту установку можно применять в любых удаленных районах, где это необходимо и в самых суровых погодных условиях.

Илья Кавелашвили отметил, что применение технологий позволяет существенно сократить время изготовления как конкретных деталей какой-либо установки, так и всей установки в целом Фото: rais.tatarstan.ru

«Если у вас есть цифровой двойник изделия, то он у вас не поедет и не полетит»

Список преимуществ 3D-печати продолжил помощник Раиса РТ, завкафедрой лазерных и аддитивных технологий КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. По его словам, одно из них – неограниченная свобода конструирования. Конструктор может заложить любую идею, и она будет напечатана.

Второе – интегральность конструкции. То есть, если раньше какую-то деталь требовалось сваривать из нескольких поменьше, то с аддитивными технологиями эта деталь будет монолитна. Третьим преимуществом он назвал уже озвученную Кавелашвили экономию сырья.

Четвертое – возможность создавать бионические конструкции. «Мы знаем – наши кости сверхпрочные, но в то же время не сплошные и не тяжелые. Так вот АТ позволяет изготавливать более прочные и намного более легкие конструкции для протезирования», – пояснил Гильмутдинов.

Пятым фактором он снова назвал ранее озвученную экономию времени и средств, добавив, что производительность вырастает в 25 раз.

Шестым и последним преимуществом помощник Раиса РТ назвал материализацию цифровых технологий, развитию которых в последнее время уделяется огромное внимание.

«Если у вас есть цифровой двойник изделия, то он у вас не поедет и не полетит, его сперва нужно материализовать. Так вот, аддитивные технологии – это естественное материальное окончание цифровых технологий», – заявил Гильмутдинов.

Список преимуществ 3D-печати продолжил Альберт Гильмутдинов Фото: rais.tatarstan.ru

«Весь технологический цикл закрываем отечественными разработками»

По словам Гильмутдинова, аддитивные технологии покоятся на трех «китах»: порошки для печати, 3D-принтеры и постобработка изделия. Он отметил, что в Татарстане разработаны технологии по изготовлению порошков, а также их восстановлению после печати изделий. Также на базе КНИТУ-КАИ разработана технология постобработки изделия, которая позволяет избавиться от неровностей и шероховатостей деталей.

Таким образом, совместно с технологиями РусАТома и Санкт- Петербургского морского технического университета в России есть все необходимое для развития аддитивных технологий.

«Мы с вами весь технологический цикл закрываем отечественными разработками. Это не просто импортозамещение, это импортоопережение, потому что во все эти машины заложены самые последние достижения науки», – заключил Гильмутдинов.