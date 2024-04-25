«Это уникальное спортивное событие»: в Казани прошло открытие легкоатлетической эстафеты

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

В Казани 25 апреля прошла 82-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» и комитета города по физической культуре и спорту. Одно из самых массовых соревнований страны состоялось на улице Кремлёвской, перед главным зданием Казанского Федерального университета.



В торжественной церемонии открытия принял участие председатель комитета по физкультуре и спорту Казани Линар Гарипов.

«Мне очень приятно всех здесь приветствовать, потому что это уникальное спортивное событие для Казани. Мы находимся в самом сердце города, и сегодня мы открываем летний спортивно - беговой сезон. Я желаю всем спортсменам новых рекордов, вы и так уже победители, потому что прошли отборочный этап, и сегодня здесь собрались лучшие из лучших», - поприветствовал спортсменов Гарипов.



Также в церемонии открытия приняли участия главный редактор газеты «Республика Татарстан» Алексей Угаров и участник олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по гребле, офицер и полковник внутренней службы в отставке Александр Васильевич Плюшкин.

«Я сейчас на вас смотрю как ветеран спорта, и у меня душа радуется. Вы все молодые, сильные, спортивные и это отлично. Очень хочу вам пожелать в этих соревнованиях хорошего спортивного результата и жизненных успехов», - выступил на открытии соревнований Александр Плюшкин.

После приветственных слов приглашенных гостей состоялся розыгрыш призов среди болельщиков и команды КФУ выступили с творческими номерами.

В 14:00 был дан старт и состоялось 8 забегов, в которых приняли участие команды общеобразовательных учебных заведений, исполкома Казани, КФУ и других ВУЗов. Также состоялся забег благотворительной команды «Добрая Казань» и команд лиц с ОВЗ.

Открытие эстафеты собрало большие количество зрителей в центре города, все желание могли занять места на смотровых площадках, сфотографироваться с ростовыми куклами и получить ценные призы от организаторов мероприятия.