«Это удар по имиджу российского футбола». Семак о поведении фанатов «Факела»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал конфликт между полузащитником петербуржцев Венделом и болельщиками «Факела» (2:0) в минувшем туре РПЛ.

По его словам, подобное фанатов было и раньше. Также тренер считает, что с помощью билетом, видеокамер и Fan ID можно определить, кто из болельщиков вел себя неподобающим образом.

«Те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола», – передает слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, во время игры между «Зенитом» и «Факелом» фанаты «огнеопасных» оскорбляли Вендела на расовой почве. В ответ бразилец показал болельщикам воронежской команды непристойный жест, за что получил красную карточку.

В данный момент «сине-бело-голубые» идут на втором месте в таблице РПЛ с 43 очками. «Факел» же расположился на 15-ой строчке первенства.