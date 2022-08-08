«Это у вас что за шоколадки?»: Путина удивил подарок губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Глава региона доложил российскому лидеру о результатах развития региона, а также преподнес ему необычный сладкий подарок и рассказал, как история его создания связана со спецоперацией на Украине.

Путин отметил, что в Белгородской области удалось достичь роста практически по всем показателям и неожиданно добавил: «Это, кстати, у Вас что за шоколадки?»

«Это Вам подарок от Белгородской области», – ответил Гладков.

«Спасибо большое. Есть „Аленка“, а у вас — „Алешка“», — ответил Президент (цитаты по сайту Кремля).

В ответ Гладков объяснил, что когда началась военная спецоперация мальчик – житель Веселой Лопани – выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда мимо шли военные, он отдавал им честь. «Кто-то его снял [на видео], и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране», – рассказал губернатор. Ребенку, который, по его словам, учится в первом классе, военные подарили шлем, а местные «старооскольские» кондитеры сделали в честь него шоколадки.

Выслушав эту историю, Путин еще раз поблагодарил главу области за подарок.